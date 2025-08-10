ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台股站穩24000點　法人：下半年出口表現仰仗AI

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

川普關半導體關稅出爐後稅利空出盡，台股上周五（7日）維持高檔震盪，指數維持在24000點之上，周線強彈586.88點，單周大漲2.5%，PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜分析，上半年受關稅政策預期影響，今年台灣GDP可能出現逐季遞減走勢，由於出口提前至上半年發酵，預期2025年上半年GDP年增幅上修至5%以上，進入下半年的年增幅增速將可能降至0.8%至1.2%，預估在消費性電子受關稅影響下延後復甦，出口仍將靠AI資本支出之結構性剛需支撐成長。

廖炳焜表示，川普對於半導體進口商品課徵100%關稅，不過有在美國設廠的企業可予以豁免，此消息不僅激勵晶圓龍頭大廠股價創下新高，也讓台廠相關供應鏈大漲回應，由AI族群領頭，引領大盤站上24000點大關之上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨著關稅因素逐漸明朗，晶圓龍頭大廠供應鏈優勢再現，除了先進產能吃緊，CoWos相關設備與耗材商領先受惠，配合美國大而美法案有利晶圓龍頭大廠稅收抵免，又有半導體關稅豁免優勢，有利於晶圓龍頭相關概念股，包括特化材料、設備供應等族群持續表現。再者，隨著AI算力需求呈指數級成長，高速、大量資料交換成為核心需求，光通訊因具備高頻寬、低延遲與低功耗等優勢，成為資料中心與AI基礎設施升級的關鍵技術。

廖炳焜分析，近日台股大漲，台股來到中性本益比水位，而籌碼面乾淨為目前最大優勢，建議現階段宜選股不選市且採多元布局，包括跌深題材股、長線趨勢股等為主，像是晶圓代工龍頭N2供應鏈、IC設計、邊緣運算、AI、IP、機器人、低軌衛星、必要性消費等。
 

關鍵字： 台股半導體關稅晶圓股市

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【博愛座誰能坐】視障女被阿姨嗆「憑什麼坐」

推薦閱讀

10家金控前7月賺進1749億元　中信金EPS 2.08元暫居冠

10家金控前7月賺進1749億元　中信金EPS 2.08元暫居冠

金控公司7月自結獲利陸續出爐，截至昨（8）日為止，已有10家公布獲利， 2025年前7月稅後獲利總和1749.92億元，年減率15.74%，中信金（2891）7月稅後淨利58.39億元，累計前7月稅後淨利416.8億元，年減13.25%，每股稅後盈餘（EPS）2.08元，暫時居金控獲利之首，兆豐金（2886）、玉山金（2884）兩家前7月稅後淨利突破200億元，分居獲利第二、三名。

2025-08-09 06:05
半導體關稅開後門！台股衝24000點　法人：川普多變、冷靜看待

半導體關稅開後門！台股衝24000點　法人：川普多變、冷靜看待

台北股市本周在周四大漲的推升之下，周線強彈586.88點，單周大漲2.5%，指數成功收在24000 點以上，展望台股下周表現，永豐投顧表示，觀察台股月K線，其中月技術指標已經於7月正式翻揚，確立多頭走勢，但市場常處於超買區，應注意成交量變化，雖美國總統川普對半導體開了投資換關稅的後門，但川普多變，投資的細節未明前，應保持冷靜。

2025-08-09 14:41
金條也要課關稅？ 黃金期貨刷新高　白宮擬澄清「金價回落」

金條也要課關稅？ 黃金期貨刷新高　白宮擬澄清「金價回落」

受到市場傳出美國將對1公斤金條和100盎司課徵進口關稅，刺激紐約黃金期貨價格走高，在周五盤中一度觸及歷史高點，惟《彭博》報導，白宮計劃發布行政命令，澄清進口金條不應被徵收關稅，黃金期貨價格應聲自高點回落。

2025-08-09 09:51
抽中竑騰最高賺7.75萬！　下周2檔抽籤股即將開放申購

抽中竑騰最高賺7.75萬！　下周2檔抽籤股即將開放申購

新股抽籤又來了，近期共有2檔新股開放申購，分別是友霖（4166）及竑騰（7751），其中竑騰14日開放申購，若投資人幸運抽中，一張有望現賺7.75萬元。

2025-08-09 06:00
Intel董座擬售代工業務遭CEO反對　外媒曝「台積電從未想收購」

Intel董座擬售代工業務遭CEO反對　外媒曝「台積電從未想收購」

根據《華爾街日報》最新報導，英特爾董事長Frank Yeary今年稍早曾試圖分割英特爾代工業務，甚至考慮將其出售給台積電，但遭到3月上任的執行長陳立武（Lip-Bu Tan）強烈反對。科技媒體《Tom's Hardware》也稱台積電從未想收購英特爾晶圓廠。

2025-08-09 17:00
驚嚇與驚喜交織前進！　謝金河：川普不會輕鬆放過台積電

驚嚇與驚喜交織前進！　謝金河：川普不會輕鬆放過台積電

財信傳媒集團董事長謝金河今（9）日在臉書上以「台積電在驚嚇與驚喜交織中前進」為題發文指出，美國總統川普宣布對半導體課稅100%，但開了一條人道走廊，在美國設廠投資可以豁免，讓台積電（2330）從驚嚇瞬間轉為驚喜，股價創下1185新天價；不過，謝金河認為，川普不會那麼輕鬆放過台積電，接下來難答的考題還會有很多！

2025-08-09 10:36
0050「一拆四」熱度降溫　兩大亮點透露未來潛力

0050「一拆四」熱度降溫　兩大亮點透露未來潛力

台灣知名ETF「元大台灣50（0050）」於六月實施「一拆四」後，市場討論熱度卻逐漸退潮。然而，投資人氣與基金規模卻持續攀升，背後兩大亮點值得關注：一是價格降低後，小資族入場門檻降低，股東人數快速成長，重新奪回ETF人氣冠軍；二是透過不配息的0050連結基金吸引高資產族節稅進場，推升基金規模再創新高。本文將深入分析這兩大亮點如何推動0050未來成長潛力...

2025-08-09 07:12
台股站穩24000點　法人：下半年出口表現仰仗AI

台股站穩24000點　法人：下半年出口表現仰仗AI

川普關半導體關稅出爐後稅利空出盡，台股上周五（7日）維持高檔震盪，指數維持在24000點之上，周線強彈586.88點，單周大漲2.5%，PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜分析，上半年受關稅政策預期影響，今年台灣GDP可能出現逐季遞減走勢，由於出口提前至上半年發酵，預期2025年上半年GDP年增幅上修至5%以上，進入下半年的年增幅增速將可能降至0.8%至1.2%，預估在消費性電子受關稅影響下延後復甦，出口仍將靠AI資本支出之結構性剛需支撐成長。

2025-08-10 06:05
關稅疊加20%　經部：4月已請美律師向出口、報關業者說明　

關稅疊加20%　經部：4月已請美律師向出口、報關業者說明　

美國對等關稅疊加引發關注，經濟部貿易署副署長胡啟娟今天說，美方4月發布稅率後，貿易署當月除發布懶人包說明關稅如何加徵，也邀請美國律師向台灣出口、報關業者作說明，業者都清楚瞭解關稅計算方式，13日還會再邀美國關務律師說明通關實務。

2025-08-09 17:47
世界頂大出手！哈佛進軍加密市場　砸1.16億美元買比特幣ETF

世界頂大出手！哈佛進軍加密市場　砸1.16億美元買比特幣ETF

哈佛大學近日透過其捐贈基金大舉進軍加密貨幣市場，目前哈佛大學持有貝萊德（BlackRock）旗下比特幣交易所交易基金（ETF）規模高達1億1600萬美元。這筆投資由負責管理哈佛530億美元捐贈基金的哈佛管理公司

2025-08-09 15:22

讀者迴響

熱門新聞

即／共享汽車平台突宣布暫停營運

TEL到台積電「負荊請罪」　1原因也沒用

美關稅疊加20%！全總憂傳傳恐掀失業潮

台積電2奈米洩密　東京威力科創高層赴台

Intel董座擬售代工業務遭CEO反對　外媒曝「台積電從未想收購」

美20%關稅重創產業　業者：不接等死接了找死

關稅疊加20%　經部：4月已請美律師向出口、報關業者說明　

0050「一拆四」熱度降溫　兩大亮點透露未來潛力

台股站穩24000點　法人：下半年出口表現仰仗AI

高股息ETF配息縮水？總報酬也很重要　2重點看品質、00918底氣超足

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

趙露思幫經紀人求職　「反正在我這沒得幹了」

李多慧來台灣3年　「保護膜不撕」台化了

【博愛座誰能坐】視障女被阿姨嗆「憑什麼坐」

【玩命狂飆】砂石車國道蛇行超車！疑煞不及釀5車追撞

Melody《熱吵店》畢業爆哭！　謝沈玉琳照顧盼他「早日康復」

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366