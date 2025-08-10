台股站穩24000點　法人：下半年出口表現仰仗AI

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

川普關半導體關稅出爐後稅利空出盡，台股上周五（7日）維持高檔震盪，指數維持在24000點之上，周線強彈586.88點，單周大漲2.5%，PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜分析，上半年受關稅政策預期影響，今年台灣GDP可能出現逐季遞減走勢，由於出口提前至上半年發酵，預期2025年上半年GDP年增幅上修至5%以上，進入下半年的年增幅增速將可能降至0.8%至1.2%，預估在消費性電子受關稅影響下延後復甦，出口仍將靠AI資本支出之結構性剛需支撐成長。

廖炳焜表示，川普對於半導體進口商品課徵100%關稅，不過有在美國設廠的企業可予以豁免，此消息不僅激勵晶圓龍頭大廠股價創下新高，也讓台廠相關供應鏈大漲回應，由AI族群領頭，引領大盤站上24000點大關之上。

隨著關稅因素逐漸明朗，晶圓龍頭大廠供應鏈優勢再現，除了先進產能吃緊，CoWos相關設備與耗材商領先受惠，配合美國大而美法案有利晶圓龍頭大廠稅收抵免，又有半導體關稅豁免優勢，有利於晶圓龍頭相關概念股，包括特化材料、設備供應等族群持續表現。再者，隨著AI算力需求呈指數級成長，高速、大量資料交換成為核心需求，光通訊因具備高頻寬、低延遲與低功耗等優勢，成為資料中心與AI基礎設施升級的關鍵技術。

廖炳焜分析，近日台股大漲，台股來到中性本益比水位，而籌碼面乾淨為目前最大優勢，建議現階段宜選股不選市且採多元布局，包括跌深題材股、長線趨勢股等為主，像是晶圓代工龍頭N2供應鏈、IC設計、邊緣運算、AI、IP、機器人、低軌衛星、必要性消費等。

