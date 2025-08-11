Costco也要搶工程師！年薪破670萬還不用賣肝　IT職缺有53個

▲Costco近年來開始走向數位化，正擴大招募工程與技術專才。（圖／達志／美聯社）

美式賣場Costco（好市多）過去40年一直採取保守方式拓展業務，近年來好市多開始走向數位化，組建工程師團隊，據悉，軟體工程師的年薪在13萬美元至21.5萬美元（約台幣389萬至643萬），資料科學家年薪22.5萬美元（約台幣673萬）。

據《商業內幕》報導，好市多在過去40年中，一直採取保守的方式來拓展業務，這策略一直帶來良好成果，但到了2025年，對於想保持競爭力的企業來說，完善的數位策略已不再是可有可無。

好市多財務長米勒奇普（Gary Millerchip）於5月指出，他們想在科技方面取得進展，「為會員提供更個人化、更相關的體驗，幫助他們節省時間與金錢。」據悉，在招募和培訓支援科技人才方面，好市多仍落後沃爾瑪，但公司絕不是無所作為。上個月，據路透社報導，好市多計畫在印度開設全新的科技中心，初期將聘用1000名員工，這將是公司首座此類設施。

據美國勞工部的資料，Costco也持續在美國招募科技職位人才。截至7日，Costco的IT職缺公告上共有53個空缺。

以下是Costco公布的一些科技職位與薪資：

軟體開發人員最高可達215,000美元

軟體工程師：130,000~215,000美元（約台幣389萬至643萬）

解決方案架構師：166,300~181,800美元

資訊工程相關：

資料工程師：155,000~176,500美元（約台幣463萬至528萬）

資訊安全分析師起薪165,000美元（約台幣493萬）

資安工程師：165,000~179,900美元

資安分析師：168,200美元

合規工程師：175,000美元

資安架構師：193,800美元

資料科學家與資料庫管理員最高可達225,000美元（約台幣673萬）

商業智慧工程師：163,100~188,100美元

資料庫管理員：134,600美元

平台工程師：175,400美元

資料工程師：155,000~171,400美元

資料科學家：191,500~225,000美元

