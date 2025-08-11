ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

鴻準啟動美國製造計畫　股價放量攻漲停

▲鴻準精密。（圖／翻攝自鴻準精密官網）

▲鴻準啟動美國製造計劃。（圖／翻攝自鴻準精密官網）

記者巫彩蓮／台北報導

鴻準（2354）於日前宣布「10年戰略投資計畫之資本預算規劃」，擬定未來10年以「美國製造」為核心的發展戰略，激勵今（11）日股價跳空開高，直奔76.3元漲停價位，為今年3月3日以來新高，接近10點成交量達到8.5萬多張，成為鴻海集團表現最為強勢個股，鴻海（2317）、廣宇（2328）同步上攻。

鴻準目前有6成營收來自於遊戲機組裝，且擁有氣冷技術，公司所宣布「10年戰略投資計畫之資本預算規劃」將以整合模具開發、製造基礎工業與電子代工優勢，全面推動智慧製造與人工智慧（AI）應用，總投資金額10億美元。

鴻準10億美元投資案將深化北美市場、推進在地供應與技術合作，落實企業數位轉型與產業升級美國作加速技術創新，為全球客戶提供更完整解決方案。

受惠任天堂新世代遊戲機Switch 2上市拉貨，受到新台幣升值影響，鴻準第二季毛利率2.97%、營益率0.95%，分別較2024年同期大幅減少5.94個百分點和2.54個百分點，單季稅後淨利5.4億元，季減43.3%，年減37.5%，每股稅後盈餘（EPS）0.39元，累計上半年稅後淨利14.93億元，EPS 1.06元，年減12.3%。

除了鴻準量價齊揚，鴻海家族近期都在高檔區震盪。鴻海（2317）宣布以換股方式結盟東元（1604），交易完成後，鴻海將持有東元10%持股，雙方攜手進攻AI資料中心市場，鴻海得以標準化、模組化方案提供客戶快速部署AI資料中心，並能節省成本，股價也一路墊高，今日盤中持續上攻到197元，平波段高點。

鴻準啟動美國製造計畫　股價放量攻漲停

鴻準啟動美國製造計畫　股價放量攻漲停

鴻準（2354）於日前宣布「10年戰略投資計畫之資本預算規劃」，擬定未來10年以「美國製造」為核心的發展戰略，激勵今（11）日股價跳空開高，直奔76.3元漲停價位，為今年3月3日以來新高，接近10點成交量達到8.5萬多張，成為鴻海集團表現最為強勢個股，鴻海（2317）、廣宇（2328）同步上攻。

