川普才嗆「立刻辭職」　外媒爆英特爾陳立武周一進白宮陳情

▲英特爾（Intel）執行長陳立武（Lip-Bu Tan）。（圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

據外媒《華爾街日報》週日引述知情人士說法，美國總統川普上週要求英特爾執行長陳立武下台，而陳立武將於週一訪問白宮。

目前英特爾和白宮尚未回應。

報導稱，預計陳立武將與川普溝通，同時解釋他的個人和職業背景，並補充說他可能會提出英特爾和美國政府合作的方式。

報導指出，陳立武希望透過展示對美國的承諾並保證將保持英特爾製造能力作為國家安全問題的重要性來贏得川普的認可。

上週，川普要求陳立武立即辭職，稱他與中國企業的關係高度關聯，並對他扭轉這家陷入困境的美國晶片巨頭的計劃表示懷疑。

陳立武表示，他贊同總統對推動美國國家和經濟安全的決心。

川普的干預是美國總統公開呼籲罷免執行長的罕見例子，並引發了投資者的爭論。

路透社 4 月獨家報導稱，陳立武向數百家中國先進製造和晶片公司投資了至少 2 億美元，其中一些公司與中國軍方有聯繫。

陳立武是一位出生於馬來西亞的美籍華裔企業高管，他曾於 2008 年至 2021 年 12 月期間擔任 Cadence Design 的執行長，在此期間，這家晶片設計軟體製造商向一所據信參與模擬核爆炸的中國軍事大學出售產品。

根據路透社首次報道，上個月，Cadence 同意認罪並支付超過 1.4 億美元以解決美國針對該銷售的指控。