ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

黃仁勳「為何能翻轉H20禁令？」　旅美教授曝3大關鍵：破紀錄了

▲▼川普與黃仁勳4月在「美國製造，投資美國」活動上握手。（圖／路透）

▲川普與黃仁勳4月在「美國製造，投資美國」活動上握手。（圖／路透）

記者周亭瑋／綜合報導

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳日前親赴白宮，與美國總統川普（Donald Trump）會面後，終於讓卡關數周的H20晶片出口案鬆綁。旅美學者翁履中今分析，黃仁勳跟川普溝通的三大致勝關鍵，直言「川普時代，做好多手準備，跟著懂得如何與川普打交道的人走，是目前想要渡過亂流，保持安穩的必要措施！」

翁履中今在「中間觀點：解讀政治，看懂世界」提到，美國商務部宣布正式開始發放出口許可，允許H20晶片重返中國市場，此舉引發共和黨內部對中強硬派一片譁然，「讓川普政策出現翻轉，黃仁勳在全美國媒體的矚目中，毫無疑問是這次影響川普改變心意的關鍵人物！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他直言，黃仁勳跟川普的互動一次比一次熱絡，可以說是在川普第二任期以來，不論是政界還是企業界，全世界最懂如何跟川普打交道的人之一，這次他再度展現手腕，尤其難得的是，在川普的核心圈，能左右政策的人通常是長年金主、資深保守派幕僚、媒體盟友，或川普的私人朋友，「像黃仁勳這種科技界的圈外人，要讓川普改變既定立場，幾乎是破紀錄的事，更何況這次是逆著共和黨主流的風向來操作。」

翁履中指出，這當中包含三大關鍵，首先是展現忠誠，黃仁勳沒有用技術細節硬碰，而是用「這對川普好、對美國好」的框架去溝通，甚至把美國AI的優勢直接連結到川普的領導力；其次是費用，黃仁勳不是單純懇求放行，而是提出川普無法拒絕的誘因，「強調H20晶片可以賣中國，但NVIDIA願意把15%收入交給美國政府。」

不僅如此，他表示，黃仁勳也成功掌握與川普團隊互動的「頻率」，共和黨文化講究親近感與價值同溫層，黃仁勳懂得順著毛摸，把技術話題轉換成保守派聽得懂且願意點頭的語言，「黃仁勳沒有用專家姿態壓人，而是說『出口H20可以讓美國掌控中國AI發展』，這一翻轉，就把可能的國安風險變成美國戰略優勢。」

最後，他認為，黃仁勳雖是圈外人，卻懂得共和黨文化，能在忠誠、利益、頻率三方面同時施力，讓他跟川普的溝通沒有障礙，「當然，黃仁勳握有的技術和資本，讓他與川普同台的底氣非一般人可以相提並論，但即使如此，他對川普的影響力也非永久性的。畢竟，除了川普的家人之外，幾乎沒有人能得到長期信任，所有人都該清楚，川普的政策可能隨時變卦。不過，跟著懂得如何與川普打交道的人走，是目前想要度過亂流，保持安穩的必要措施。

關鍵字： 黃仁勳H20晶片美中貿易川普出口許可

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【寵上天】家裡小貓幫土地公梳毛 阿公阿嬤的反應太意外了

推薦閱讀

高價股猛打賞！緯穎亮燈收天價　智邦列台股第22千金

高價股猛打賞！緯穎亮燈收天價　智邦列台股第22千金

高價股不受川普關稅衝擊持續走高，今（11）日2檔AI股聯手上攻。其中緯穎（6669）以每股3175元漲停作收，不但刷新天價更擠進3000元俱樂部；智邦（2345）也順利成為台股第22千金。

2025-08-11 13:53
金管會修法鬆綁OSU兩業務限制　打造亞洲資產管理中心

金管會修法鬆綁OSU兩業務限制　打造亞洲資產管理中心

為提升國際證券業務（OSU）競爭力，金管會進行「國際證券業務分公司管理辦法」第9條之1修正草案法規鬆綁，待預告期滿將公布實施，而修正內容包括放寬境外客戶款項可存放在券商於外國保管機關開設的外匯存款專戶，不再僅限於匯回OBU，並增訂有關外國保管機關應符合之標準。

2025-08-11 12:23
川普關稅爆新進度！台積電刷1195元天價　台股飆漲逾220點

川普關稅爆新進度！台積電刷1195元天價　台股飆漲逾220點

市場傳出經貿辦將在今（11）日下午向外說明川普關稅相關事宜，台積電（2330）盤中由黑翻紅，再刷1195元新天價，台股同步漲逾227點，刷24249.05點波段新高，距去年7月11日寫下的24416.67點只差167.62點。

2025-08-11 12:09
鴻準啟動美國製造計畫　股價放量攻漲停

鴻準啟動美國製造計畫　股價放量攻漲停

鴻準（2354）於日前宣布「10年戰略投資計畫之資本預算規劃」，擬定未來10年以「美國製造」為核心的發展戰略，激勵今（11）日股價跳空開高，直奔76.3元漲停價位，為今年3月3日以來新高，接近10點成交量達到8.5萬多張，成為鴻海集團表現最為強勢個股，鴻海（2317）、廣宇（2328）同步上攻。

2025-08-11 10:14
川普才嗆「立刻辭職」　外媒爆英特爾陳立武周一進白宮陳情

川普才嗆「立刻辭職」　外媒爆英特爾陳立武周一進白宮陳情

據外媒《華爾街日報》週日引述知情人士說法，美國總統川普上週要求英特爾執行長陳立武下台，而陳立武將於週一訪問白宮。

2025-08-11 10:12
川普關稅美國也受傷　本土投顧示警「摩擦性滯脹」蔓延中

川普關稅美國也受傷　本土投顧示警「摩擦性滯脹」蔓延中

川普2.0上任後重啟大規模關稅並嚴管移民，供給面瓶頸加劇，高利率環境下需求更易受抑，令總體經濟承壓。本土投顧最新報告示警，美國正出現由關稅與移民政策疊加引發的「摩擦性停滯性通膨」，經濟增速放緩但通膨壓力不減。

2025-08-11 09:18
揚秦宣布攜手永豐銀　簽約啟動預收款信託服務迎百億禮券市場

揚秦宣布攜手永豐銀　簽約啟動預收款信託服務迎百億禮券市場

麥味登母公司揚秦國際企業（2755）與永豐銀行今日正式簽約啟動「預收款信託」服務，透過發行禮券搶攻新市場，並運用永豐預收款信託服務，保障消費權益。揚秦表示，旗下連鎖品牌「涮金鍋」將首先發行實體禮券，涮金鍋禮券主要面向企業禮贈品市場，未來禮券規劃也將擴及揚秦旗下各品牌，並進一步轉換為電子票券服務，整合線上線下，搶攻禮票券市場。

2025-08-11 14:18
快訊／台股收盤大漲114.24點　台積電漲5元至1180

快訊／台股收盤大漲114.24點　台積電漲5元至1180

台股今（11日）開低走高，加權指數終場大漲114.24點，以24135.5點作收，漲幅0.48％，成交量4262.17億元。

2025-08-11 13:36
台股強勢反彈　5檔主動式ETF齊創高

台股強勢反彈　5檔主動式ETF齊創高

台股ETF在大盤創波段高帶動下績效長紅，特別是主動式台股ETF人氣更是強強滾。今年有5檔台股ETF新兵之台股主動式ETF，分別是主動群益台灣強棒(00982A)、主動統一台股增長(00981A)、主動野村臺灣優選(00980A)、主動安聯台灣高息(00984A)、主動野村台灣50(00985A)。上周五（8日）台股續創今年新高，這五檔台股主動式ETF收盤價也都創下歷史新高，觀察近一周這5檔績效與成交量表現，00982A價量齊揚周漲幅5.33%表現最佳，進一步觀察規模也是00982A目前以71.54億領先，

2025-08-11 10:36
快訊／台積電跌5元至1170　台股開盤下跌41點

快訊／台積電跌5元至1170　台股開盤下跌41點

美股4大指數全面收漲，台股今（11日）以23980.39點開出，指數下跌40.87點，跌幅0.17％。

2025-08-11 09:01

讀者迴響

熱門新聞

Costco也要搶工程師！年薪破670萬還不用賣肝

合庫薪轉戶1個月沒撥薪終止服務　兆豐涉詐戶存不到千元直接關帳

2025高股息ETF配息異動一次看懂！

川普關稅爆新進度！台積電刷1195元天價　台股飆漲逾220點

3金控本周接棒除息！14檔進度一表看　近半貼息「卡關中」

台灣關稅20%+N「明天開盤慘跌？」網曝1原因繼續漲

TEL到台積電「負荊請罪」　1原因也沒用

黃仁勳「為何能翻轉H20禁令？」　旅美教授曝3大關鍵

停車加油統一發票中大獎！　獎落4縣市

Dojo SoW轉投三星　陸行之：特斯拉跟台積電肯定有貓膩

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

【父痛失愛女】相驗崩潰大哭！家屬暴怒痛毆司機

【新郎婚禮喝醉大爆哭】抱著爸爸告白超爆笑

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【返家遇死劫】中和17歲女遭撞拋飛車外！　父痛哭認屍癱坐在地

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366