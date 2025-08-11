黃仁勳「為何能翻轉H20禁令？」　旅美教授曝3大關鍵：破紀錄了

▲川普與黃仁勳4月在「美國製造，投資美國」活動上握手。（圖／路透）

記者周亭瑋／綜合報導

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳日前親赴白宮，與美國總統川普（Donald Trump）會面後，終於讓卡關數周的H20晶片出口案鬆綁。旅美學者翁履中今分析，黃仁勳跟川普溝通的三大致勝關鍵，直言「川普時代，做好多手準備，跟著懂得如何與川普打交道的人走，是目前想要渡過亂流，保持安穩的必要措施！」

翁履中今在「中間觀點：解讀政治，看懂世界」提到，美國商務部宣布正式開始發放出口許可，允許H20晶片重返中國市場，此舉引發共和黨內部對中強硬派一片譁然，「讓川普政策出現翻轉，黃仁勳在全美國媒體的矚目中，毫無疑問是這次影響川普改變心意的關鍵人物！」

他直言，黃仁勳跟川普的互動一次比一次熱絡，可以說是在川普第二任期以來，不論是政界還是企業界，全世界最懂如何跟川普打交道的人之一，這次他再度展現手腕，尤其難得的是，在川普的核心圈，能左右政策的人通常是長年金主、資深保守派幕僚、媒體盟友，或川普的私人朋友，「像黃仁勳這種科技界的圈外人，要讓川普改變既定立場，幾乎是破紀錄的事，更何況這次是逆著共和黨主流的風向來操作。」

翁履中指出，這當中包含三大關鍵，首先是展現忠誠，黃仁勳沒有用技術細節硬碰，而是用「這對川普好、對美國好」的框架去溝通，甚至把美國AI的優勢直接連結到川普的領導力；其次是費用，黃仁勳不是單純懇求放行，而是提出川普無法拒絕的誘因，「強調H20晶片可以賣中國，但NVIDIA願意把15%收入交給美國政府。」

不僅如此，他表示，黃仁勳也成功掌握與川普團隊互動的「頻率」，共和黨文化講究親近感與價值同溫層，黃仁勳懂得順著毛摸，把技術話題轉換成保守派聽得懂且願意點頭的語言，「黃仁勳沒有用專家姿態壓人，而是說『出口H20可以讓美國掌控中國AI發展』，這一翻轉，就把可能的國安風險變成美國戰略優勢。」

最後，他認為，黃仁勳雖是圈外人，卻懂得共和黨文化，能在忠誠、利益、頻率三方面同時施力，讓他跟川普的溝通沒有障礙，「當然，黃仁勳握有的技術和資本，讓他與川普同台的底氣非一般人可以相提並論，但即使如此，他對川普的影響力也非永久性的。畢竟，除了川普的家人之外，幾乎沒有人能得到長期信任，所有人都該清楚，川普的政策可能隨時變卦。不過，跟著懂得如何與川普打交道的人走，是目前想要度過亂流，保持安穩的必要措施。」