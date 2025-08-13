富邦金控攜五大子公司首度登高齡博覽會　打造一站式樂齡金融服務

▲ 「銀」在規劃點！富邦攜五大子公司首度亮相高齡博覽會 打造一站式樂齡金融服務。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者王威智／採訪報導

隨著台灣邁入超高齡社會，退休理財與高齡生活保障成為全民關注焦點。富邦金控今（2025）年首度攜旗下五大子公司，於8月8日至10日舉辦的「2025高齡健康產業博覽會」亮相，打造一站式「樂齡莊園」服務，涵蓋保險、信託、投資、醫療及風險預防等面向，提供銀髮族全方位的金融照護與諮詢，致力守護長者的樂齡生活。

▲▼ 富邦金控旗下五大子公司首度聯合亮相高齡博覽會，提供完整一站式樂齡金融方案 。（圖／記者鄭遠龍攝）

現場活動吸引大批壯年及銀髮族參與，透過挖金幣等趣味理財遊戲，讓民眾在輕鬆氛圍中理解退休後的資產規劃與財務管理。民眾高小姐分享，因家中有長輩，她認為熟齡理財不可忽視，特別前來蒐集退休相關資訊，提前做好準備。余先生則坦言，家中一人需照顧1.5位父母，期盼透過理財與金融工具，減輕長輩經濟負擔，讓生活更安心。

根據國家發展委員會數據，台灣老年人口比例已突破20%，少子化及壽命延長使得人口老化速度居全球之冠，平均每3.4名青壯年就要扶養一名長者。面對高齡社會來臨，退休理財及生活規劃成為不可迴避的重要課題。

▲富邦金控品牌管理暨公關處副總經理林茂生。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲富邦金控集結五大子公司創新打造樂齡莊園。（圖／記者鄭遠龍攝）

富邦金控品牌管理暨公關處副總經理林茂生表示，富邦秉持以人為本的精神，積極推出符合高齡族群需求的創新產品及服務，並以「金融百貨」理念，一站式滿足銀髮族多元需求。此次博覽會，富邦金控旗下富邦人壽、台北富邦銀行、富邦證券、富邦產險及富邦投信五大子公司攜手合作，打造涵蓋「莊園管理人」、「糧倉守護者」、「保衛防風林」、「契作投資家」與「耕地規劃師」等多元角色的樂齡莊園，提供完整金融諮詢與服務。

富邦人壽推動「退休三金」概念，包含生存金、醫療金與長照金三大保障，協助長者建立穩定退休金流與完善醫療照護。為使銀髮族更方便，富邦人壽在營業櫃檯增設聽障輔助設備、放大字體文件等無障礙服務，並積極關注高齡心理健康，攜手老人福利聯盟推動孤獨處方箋計劃。

▲▼ 台北富邦銀行透過線上信託簽約服務快速保障長者資產安全，富邦證券則推廣銀髮理財並舉辦防詐講座提升高齡防詐意識 。（圖／記者鄭遠龍攝）

台北富邦銀行則以信託線上簽約服務助力長者守護資產安全，強調信託作為防詐工具的重要性，最快可於1小時內完成線上簽約，提供資金動用限制等多重保障。富邦證券在展會上同步推廣專屬銀髮理財服務，並特別舉辦防詐講座，邀請刑事局官員分享高齡詐騙案例，提升防詐意識。

富邦產險提供高齡意外險及防詐保單，扮演守門人角色，加強高齡族群的健康韌性。富邦投信則憑藉多元基金與ETF產品，協助銀髮族穩健累積資產，實現財富增值。

▲▼富邦產險提供高齡意外險與防詐保單守護健康，富邦投信以多元基金與ETF助銀髮族穩健累積資產 。（圖／記者鄭遠龍攝）

富邦金控品牌管理暨公關處副總經理林茂生指出，面對超高齡社會，除了金融保障，社會關懷與心理健康同樣重要。富邦以人為本精神，打造溫馨創新的樂齡莊園，提供環繞式服務，守護高齡者的金融安全與生活品質。林茂生呼籲，樂齡人生須及早規劃，「與其養兒防老，不如做自己的樂齡生活主人」。

此次展會，富邦金控不僅展現豐富多元的金融產品，也展現企業社會責任，以實質行動支持台灣高齡化社會，成為銀髮族可信賴的理財夥伴。

▲▼ 富邦人壽透過趣味互動遊戲，讓銀髮族輕鬆學習理財規劃，並推動涵蓋生存金、醫療金與長照金的「退休三金」全方位保障理念。（圖／記者鄭遠龍攝）