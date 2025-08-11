ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

大同Q2獲利季增超過5成　EPS達0.22元

▲▼大同公司經營權之爭配圖。大同中山北上的總公司。（圖／記者湯興漢攝）

▲大同公司。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／台北報導

大同公司(2371)今日召開董事會通過114年第二季財務報告，在本業電力事業全力衝刺配合交期銷貨、產品組合持續優化下，合併營收130億元，比去年同期成長2.66%、更較前期成長23.35%，毛利金額亦創下兩年來新高；隨著去年同期工程案成本追加影響降低，營業淨利較今年第一季翻倍，達7.99億元；合計本期淨利歸屬於母公司業主4.69億元，季增超過5成，EPS 0.22元。

大同上半年累計合併營收則達235.52億元，與去年同期相較，微幅成長0.26%；營業淨利11.94億元，較去年同期大幅攀升；合計本期淨利歸屬於母公司業主7.74億元，EPS 0.36元。

大同公告7月合併營收42.8億元，較去年同期成長2.65%，創7年來同期新高，電子代工事業群持續受惠美國關稅政策，客戶拉貨訂單暢旺，致1-7月累計營收相較去年同期基期墊高的情況下，仍微幅成長。電力事業群7月營收亦持續穩定維持雙位數的年成長率，盤點在手訂單及累計新訂單狀態，大同在手訂單能見度仍然上看至2027年。

展望未來，在策略方面，大同將持續積極移轉業務重心至海外市場及民間企業商機，並擬定三大方向：一. 與美國在地的實力經銷商進行策略聯盟，鎖定連續性訂單來源，並加快美國重電廠併購腳步。二. 深耕日本市場，避免過度依賴單一市場，分散風險。三. 區域化全球市場，避免類似突發性關稅議題造成不確定性。

大同目前於台灣已有5座重電生產基地及觀音新廠，並於泰國擁有馬達及智慧電表生產基地，於中東也有Voltamp策略合作夥伴，依電力需求程度及未來AI數據中心發展趨勢，在美國及東南亞結盟重電合作夥伴，形成大同電力設備全球產銷網絡，可在必要時互相支援產能，以達區域市場直接零關稅供貨目標，並大幅降低成本及縮短生產時間，進而創造有別於同業之價值區隔。

關鍵字： 大同

