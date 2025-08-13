00961規模暴增325%突破30億！8/15最後買進日搶搭年化10%配息列車

▲投資專家提到，投資人仍應回歸其選股的長線邏輯。（示意圖／pexels）

記者錢雅慧／台北報導

富蘭克林華美投信旗下的 「FT臺灣永續高息（00961）」 高配息攻勢持續引爆市場關注，伴隨台股攻上24000點今年高點，8月第二次配息年化配息率上看10%，催生買氣，ETF規模大增，ETF規模正式突破30億元，與首配息前6月30日7.05億元相較，不到40天大增325%。

隨著此次配息日逼近，買氣強強滾，單周受益人數大增逾8.5%，增幅居台股被動ETF之冠，高息魅力再度發威，想參與此次配息8月15 是最後買進日。

交易熱度爆棚！成交日均量衝破萬張

00961延續7月首配引爆市場買氣，此次第2度配息，交易熱度持續，從8月1日公布配息後至今，單日交易量多上衝至1或2萬張，8月11日台股大盤收盤創下今年新高，00961也爆出3.8萬餘張大量，創下7月日以來大量。

00961買氣有多熱，從受益人數增幅可以看出端倪。根據集保公司統計，00961在7月受益人數飆增293.27%，居全市場ETF增幅之冠，延續7月熱度，股東人數穩定成長，至8月8日衝至2萬2290人，以近一周表現，單周人數成長8.5%，超車居二、三名的國泰股利精選30（00701）的4.76%、元大台灣50（0050） 2.07%，大幅領先同類型台股被動式ETF的增幅。

規模暴增325%突破30億大關！月配息模式受投資人青睞

由於00961持續展現誘人現金流實力，帶動基金規模快速放大，根據官方網站資料顯示，00961 在 6 月底的規模僅 7.05 億元，7月隨著首次配息題材發酵，7 月規模周周穩定成長，至7 月底衝至 27.91 億元，而第二次配息公告後，更在 8 月 8 日突破 30 億元大關。

投資專家指出，從規模成長趨勢圖（見下圖）可見，兩次配息公告明顯帶動買盤進場，顯示市場對優質高息商品的強烈需求。

▲FT臺灣永續高息ETF規模變化概況。（圖／ETtoday記者製）

8/15最後買進日！年化配息率10%配息盛會倒數計時

00961為月配息，繼 7 月首次配發 每股 0.115 元、折算年化配息率高達 15% 後，短短一個月內再度宣布出手，8 月 1 日公告第二次配息 0.077 元，以當天股價9.31元年化配息率衝上 10%，8月配息訂在8月18 日除息交易，想參與00961配息盛會，投資人必需在 8 月 15 日前買進持有，就可在9月10日當天一早即可被錢香醒。

近來高股息ETF配息新聞滿天飛，不少愛息族擔心高股息ETF配息縮水，投資專家指出，雖短期亮眼的配息極具吸引力，投資人仍應回歸其選股的長線邏輯。專家分析，00961透過篩選出具備強勁 ROE（股東權益報酬 率）增長潛力的公司，精選出高股利與高成長個股，代表其持有的公司不僅是當下的高股息資優生，更具備維持獲利成長的動能，有利於00961延續穩定配息優勢。