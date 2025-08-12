「遊艇挺好，安全FOLLOW ME」　航港局宣導遊艇航行安全

ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

▲ 2025海運安全季遊艇篇。(影片／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

交通部航港局今年首度辦理海運安全季活動，結合客船、遊艇、浮具三大主題為主軸，透過宣傳活動提升民眾注意搭船應注意的事項，以及航行安全的重要性；活動於7月1日正式啟動，並以客船安全宣導為首部曲，接下來8月份活動以遊艇為主軸，提醒民眾駕駛或搭乘遊艇務必要注意航行安全事項，多一分準備，少一分風險，希望民眾都能「開船搭船多注意，快樂平安出航去」。

▲遊艇安全宣導標語：「遊艇挺好，安全FOLLOW ME」。（圖／航港局提供）

近年來政府大力推動向海致敬、鼓勵台灣人民親近海洋，本次海運安全季宣導活動航港局也特別著重遊艇航行安全，提升民眾航行安全意識，藉以保障自身安全。

航港局副局長陳賓權指出，在2020年台灣共有1142艘遊艇，到今年7月底為止已達1593艘，成長39.49%，其中自用1260艘，非自用333艘，因為安全與保險等因素，自用遊艇如果違規收費搭載乘客，罰款金額在1.5萬元到15萬元之間，自用遊艇親友搭乘，出港前要向海巡署報備。

▲航港局副局長陳賓權主持宣導遊艇航行安全記者會。（圖／記者張佩芬攝）

本次活動有三大主軸，主軸一為航前要檢查設備，宣導民眾於要選擇搭乘非自用遊艇，保險及檢查更有保障；主軸二為遇險要保持冷靜，宣導民眾於遇險時勿驚慌；主軸三為出門要查詢天氣，透過海象環境資訊平台查詢海氣象資訊，以維航行安全。

航港局強調，透過本次宣導主軸有助於遊艇乘客避免安全風險、並於遇險時採取正確之安全行動，確保整體遊程平安順利。

 ▲遊艇安全宣導事項。（圖／航港局提供）

 航港局表示，本次宣導活動是以「遊艇挺好，安全FOLLOW ME」為口號，透過簡單且清楚的口號告訴民眾遊艇航行安全的重要性，該局已經製作一系列海報、摺頁、懶人包與短影音等宣傳資料，透過各大交通場站、媒體及公私部門等管道推播，藉由簡明清楚的資訊傳達，讓民眾於旅途或日常生活中都能輕鬆接收最新且正確的航安資訊。

海運安全季-遊艇篇短影音網址：https://www.youtube.com/@%E4%BA%A4%E9%80%9A%E9%83%A8%E8%88%AA%E6%B8%AF%E5%B1%80-p5z/videos

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366