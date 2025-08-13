高配息威力爆發！00768B上週淨申購金額奪下債券ETF冠軍

財經中心／綜合報導

復華20年美債（00768B）高配息搶鏡！CMoney資料顯示，債券ETF上週（8/4～8/8）普遍呈現淨贖回，僅9檔逆勢淨申購，其中以復華20年美債（00768B）最為亮眼，單週淨申購金額達17.6億元，不僅穩居美債ETF之冠，更拿下全市場債券ETF第一名。

其餘8檔淨申購標的多屬公司債ETF，第二名為國泰US短期公債（00865B），上週淨申購9.7億元；第三名為第一金優選非投債（00981B），上週淨申購4.6億元。至於大華優利美A債15（00984B）、主動聯博投等入息（00980D）等6檔，則僅呈現小幅淨申購。

進一步觀察長天期美債ETF，除了復華20年美債（00768B）是唯一呈現淨申購外，其餘全數淨贖回。其中，高人氣的元大美債20年（00679B）、國泰20年美債（00687B）及中信美國公債20年（00795B），單週淨贖回金額落在約10億至17億元之間。

00768B能逆勢吸金，關鍵在於該檔成立六年來未曾配息，帳上累積龐大債息，8月首度季配息即繳出年化近10%的高配息率，刷新美債ETF歷史紀錄，立刻引爆申購熱潮。CMoney數據顯示，自00768B宣布由「不配息」改為「季配息」後，短短五個交易日申購量即突破11萬張，買氣遙遙領先同類產品。