LINE Pay第二季營收毛利雙成長　上半年ESP 3.4元

記者巫彩蓮／台北報導

LINE Pay(7722)於今（12）日召開董事會通過2025年第二季財務報告，第二季營業收入達18.6億元，較去年同期成長26%，營業毛利達6.3億元，年增41%，毛利率亦較去年同期明顯提升，上半年累計營收達36.78億元，歸屬於母公司業主淨利2.31億元，上半年每股盈餘（EPS）為3.4元。

LINE Pay表示，第二季營業淨利達1.6億元，較2024年同期略有下滑，因持續投入於IDC建置、服務相關研發與業務推廣，以布局未來長期成長所致，隨著交易規模穩健擴大、海外跨境交易加速推展，以及對電子支付服務的研發投入持續增加，第二季推銷與研發費用水準與第一季相當，看好跨境服務與電子支付的發展潛力，兩大事業未來亦可望逐步轉化為穩健的營利動能。

營業外項目方面，公司長期配置部分美金資產以因應外幣支付需求之即時性與穩定性，第二季受短期匯率波動產生約8,900萬元匯兌損失，對整體淨利造成一次性影響。LINE Pay表示，若排除匯損因素，本季淨利仍維持一定水準，將持續優化資產配置策略，預期後續匯損波動將隨資金運用及實際支付時點而逐步收斂。

展望未來，LINE Pay已獲得金管會核發經營電子支付機構業務許可函，並已設立子公司「連加電子支付公司」將專營電子支付業務，預計於獲得營業執照後提供服務。未來將在用戶現有使用習慣基礎上，無縫移轉「好友轉帳、帳戶儲值、錢包購物、生活繳費」等電子支付服務，全面整合LINE Pay生態圈，持續深化在地服務與影響力，穩步邁向長期永續發展。