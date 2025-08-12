合正決議減資15%強化財務結構　加速北美重電市場佈局

▲合正科技財務長阮昭彗。（圖／合正提供）

記者高兆麟／台北報導

合正科技（5381）於今日董事會決議，擬依公司法第168條規定辦理減資彌補虧損，並提請114年股東臨時會討論。此舉旨在強化財務結構，提升資本運用效率，並配合未來營運策略發展，為長期穩健經營奠定基礎。

合正科技減資前實收資本額為24億4526萬8370元，擬減少實收資本額3億6679萬250元，減資比例約為15%，每仟股減除約150股(每仟股換發約850股)，減資後實收資本額為20萬7847萬8120元。

合正科技公布 114 年上半年財報，受產能調整影響，出貨減少，營收 11.04 億元，較去年同期 12.19 億元小幅下滑；但在費用管控與毛利率改善帶動下，本期淨利達 1.1 億元，年增 32.89%，營運動能持續增強。目前，產能調整已告一段落，下半年將全面釋出產能，搭配接單穩健成長，營收有望回補上半年的減幅，全年成長動能強勢延續。

減資完成後，合正科技資本結構將更為精實，資金運用效率與財務彈性同步提升。隨著AI伺服器建置潮推升全球電力與重電設備龐大需求，同時，旗下三江電機通過UL與cUL雙重安全認證，取得北美市場的銷售通行資格，將進一步切入當地變壓器供應鏈；並透過擴廠增量策略，強化海內外接單與交付能力。雙軌並進佈局，持續擴展市場版圖與推升整體營運規模。