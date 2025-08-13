ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

李鴻源批「能源政策錯誤」　經部回擊：非核期間供電穩定

▲前內政部長李鴻源。（圖／記者黃克翔攝）

▲前內政部長李鴻源。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳瑩欣／台北報導

前內政部長李鴻源公開批「錯誤政策讓能源變國安問題」，經濟部能源署今（13）日說明，發展綠能是順應世界趨勢，滿足國內產業綠電需求，而核三除役後的非核期間，再生能源占1成且供電持續穩定，希望大家多支持國家能源政策，不要以錯誤數據誤導民眾。

經濟部發出新聞稿指出，2024年我國再生能源占比就有12%，明顯高於李鴻源指稱的低碳電力僅4%，2025年6月無碳的再生能源發電占比10.8%，歷經政府多年落實增氣減煤政策，燃煤發電降至38.3%，並未如李鴻源指稱的非核後低碳電力僅4%，燃煤占比90%，發電是髒電等情事。

經濟部能源署也指出，面對國際供應鏈對綠能要求的剛性需求及國內半導體對RE100綠電要求，臺灣需要的是更多的綠電。透過二次能源轉型，拓展多元綠電來源，除了持續推動太陽光電、離岸風電等成熟綠能外，亦積極發展地熱、小水力等前瞻綠能及布局氫/氨能等新興能源技術，滿足產業綠電需求並同時規劃新增基載電力，才是目前最重要的國際發展趨勢。

能源署重申，我國重啟核電程序上有「兩個必須」，除核安會必須依法訂定「安全審查程序辦法」，台電也必須依照核安會訂定的辦法進行自主安全檢查，評估有無重啟安全條件、重啟的期程與成本效益；並秉持「核安無虞、核廢有解及社會共識」等三個原則來處理，且我國對於如SMR或核融合技術等新型核能技術持開放態度均不排斥，持續關注全球各項新技術發展。

