10月電子產業科技、人工智慧暨物聯網展　開放登記觀展

▲去年TAITRONIC& AIoT Taiwan現場技術交流不間斷，吸引來自全球專業人士共襄盛舉。(圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

由外貿協會與電電公會共同主辦的2025年「台北國際電子產業科技展(TAITRONICS)」與「台灣國際人工智慧暨物聯網展(AIoT Taiwan)」將於10月22日至24日在台北南港展覽館1館登場，貿協指出，目前預登參觀已開放，歡迎各界踴躍登記，搶先掌握科技商機。

展覽集結國內外指標企業，包括凌群電腦、世駿電子、東元電機、元山科技等，呈現AIoT創新技術與整合解決方案，全面展現產業多元應用與未來潛力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本屆TAITRONICS & AIoT Taiwan 2025以「AInnovation Now」為主軸，聚焦AI物聯應用、機器人及智慧自動化、智慧監控、智慧數據中心、工業物聯嵌入及衛星通訊六大主題，呈現當前AI技術與物聯網整合應用的最新趨勢與場域實踐。

為呼應智慧製造與跨域創新需求，今年更特別新增「光電科技區」與「顯示科技區」，展現AI如何提升產業效能，帶動工業、醫療與娛樂等多元場域的創新發展，推動智慧科技深化各產業應用，開創AI技術在亞洲市場的嶄新里程碑。

展覽中設有豐富的主題館，例如經濟部產業發展署主題館將於現場揭示政策重點與產業鏈整合成果，日台交流協會也將推動國際合作對接機會。此外，展覽匯聚創新能量的「Big Bang 新創專區」，與StarFab、Garage+等合作，打造新創與投資人深度交流平台，助力技術落地與市場拓展。

TAITRONICS & AIoT Taiwan 展中論壇，聚焦探討太空科技與邊緣AI應用的未來趨勢與產業洞察，同時規劃一系列精彩交流活動，包括國際買主採購洽談會、主題導覽與新創Meet Up，提供參展企業與專業買主深入互動的商機平台。

TAITRONICS & AIoT Taiwan 2025將帶來一場前所未有的智慧科技體驗，貿協表示誠摯邀請大家一同見證AIoT技術如何驅動產業革新！更多展覽資訊請至官網: www.taitronics.tw查詢。