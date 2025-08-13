高息ETF「防超配規範」遭過度解讀！　金管會滅火：沒有打壓

▲高息ETF配息遭金管會函令限縮，金管會急滅火表示沒有打壓市場的意圖。台股示意照。（圖／記者李毓康攝）

記者巫彩蓮／台北報導

近期網路傳言金管會發布新規範限制高股息ETF配息引發市場熱議，金管會今（13）日澄清現行規範係為強化ETF採用「收益平準金」作為配息來源的管理，並未禁止ETF以股息或資本利得進行收益分配，亦非打壓高股息ETF發展的新規範。

金管會指出，收益平準金為基金帳上之會計項目，係源自投資人申購時所繳付之價金。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有鑑於收益平準金係源自投資人申購價金，為強化ETF採用收益平準金作為收益分配來源之管理，金管會於112年11月13日以金管證投字第 1120358072 號函發函（下稱金管會112.11.13函）規定，要求投信應強化內部控制，確保ETF收益平準金之正常使用，避免業者利用收益平準金衝高配息率。

金管會近期因發現投信業者實務作法不一，為協助投信公司落實金管會112.11.13函所訂原則，投信投顧公會嗣於114年7月4日發布「ETF採用收益平準金作為收益分配來源實務指引」，但該指引未禁止ETF採用股息或資本利得進行收益分配，亦非屬打壓高股息ETF發展之新規定，相關內容已於114年7月4日公告於投信投顧公會網站說明。

ETF已成為國人理財主要商品之一，金管會將持續精進相關制度與管理措施，並督導投信公司加強ETF之資訊揭露，持續向投資人宣導正確之投資觀念，以利維護投資人權益，促進我國資本市場健全發展。