美光爆中國裁員300人　退出NAND市場

▲美光科技。（圖／路透社）

記者高兆麟／綜合報導

美國晶片製造商美光科技已開始新一輪裁員，預計將在中國大陸裁員數百人，這是該公司在全球範圍內退出低迷的行動 NAND 記憶體市場的一部分。

根據《南華早報》報導，美光科技在上海、深圳和陝西省省會西安設有辦事處。該公司周二向中國媒體表示，「行動NAND市場持續疲軟」促使其暫停了該領域的全球開發。

[廣告]請繼續往下閱讀...

行動NAND是指智慧型手機、平板電腦等裝置中用於一般資料儲存和傳輸的快閃記憶體。

根據中國媒體報導，總部位於愛達荷州博伊西的美光公司本周開始在其大陸地區部門裁員，包括研發、測試和支援部門。裁員人數尚未披露。

據一位因未獲授權接受媒體採訪而拒絕透露姓名的美光公司員工稱，此次裁員預計將在中國裁減300多個工作崗位。這位員工表示，與過去幾年在中國縮減業務的其他外國科技公司一樣，美光公司也為自願離職的大陸員工提供了豐厚的補償。

美光公司周二沒有立即回應置評請求。

美光退出行動NAND市場反映出該公司一直在努力應對全球記憶體晶片市場的波動，同時應對中美之間日益加劇的緊張局勢。

美光是美國最大的記憶體晶片製造，是第一家接受中國網路安全審查的外國半導體公司，並在2023年5月因「國家安全風險」而受到部分銷售禁令，而幾個月前該公司剛剛關閉了位於上海的動態隨機存取記憶體（DRAM）設計業務。

據另一位不願透露姓名的員工透露，這家美國公司先前在大陸僱用了 3000 多名員工，其中約三分之二在西安工作。