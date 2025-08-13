老AI兩樣情！鴻海法說前外資連7買　緯創、廣達遭提款

▲鴻海集團示意圖。（圖／資料照）
記者巫彩蓮／台北報導
美股四大指數全面收紅，標普、那指創下歷史新高，激勵今（13）日台股大漲211.66點，或漲幅0.88%，以24370.02點作收，外資由賣轉買，單日買超70.92億元，鴻海（2317）將於本周四（14日）舉行法說會，法說前夕，外資今買超3萬6793張，居買超第一名個股，而緯創（3231）、廣達（2382）分居外資賣超第1、2名個股。
今日外資買超10大個股，分別包括4檔電子股、5檔金融股及1檔傳產股，買超第一名個股鴻海，敲進3萬6793張，而群創（3481）、長榮航（2618）分居買超第2、3名，分別買超2萬6529張、1萬7775張，第4、5名為第一金（2892）、華南金（2880），買超張數為1萬4317張以及1萬2185張。
買超第6～10名玉山金（2884）、台新金（2887）、宏致（3605）、臻鼎-KY（4958）及彰銀（2801），買超張數為1萬1311張、1萬901張、1萬247張、9807張以及9328張。
今年外資賣超前10大個股，當中電子股就占7檔，緯創賣超6萬7154張，高居單日賣超第一名個股，廣達（2382）、南亞科（2408）分別賣超第2、3名個股，賣超2萬6271張、2萬129張，賣超第4、5名為台玻（1802）、仁寶（2324），賣超1萬1747張、1萬1572張。
賣超第6～10名個股鴻準（2354）、合庫金（5880）、英業達（2356）、大成鋼（2027）及南茂（8150），賣超張數9043張、8449張、8296張、7481張，以及4688張。
