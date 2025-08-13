世芯-KY Q2獲利下滑至五季低點　看好3奈米明年量產、ADAS成新動能

長榮海運上半年每股賺17.7元 貨櫃三雄獲利一次看

貨櫃三雄上半年財報全出爐，受到關稅及匯率等因素影響，三雄表現都比去年同期衰退，不過長榮海運（2603）上半年每股賺17.7元，仍為三雄獲利王；陽明海運（2609）上半年每股賺2.51元；萬海航運（2615）上半年每股賺3.5元。

127萬人賺錢！20檔台股ETF搶先創高一表看 2檔主動式量價齊揚

台股驚驚漲，距離歷史新高24390.03點已近在咫尺。大盤的氣勢如虹，也讓台股ETF績效紅通通，統計更有20檔領先大盤創下收盤新高，127萬6979位受益人投資都賺錢，其中2檔主動式ETF近一個月來飆漲幅度超過10%最吸睛。

森崴認列追加款！上半年虧虧44億 子公司代墊200億待與台電協商

森崴能源（6806）今（13）日舉行重大訊息記者會，表示因子公司富崴能源與台電離岸風電二期追加工程款項，目前已經與台電進入爭議協商程序，目前為止，台電僅支付富崴能源346億元，富崴卻已支付廠商534.5億元，墊款金額高達近200億元，在未定案前，先以損失認列，以致今年上半年帳上虧損44.3億元，預計待調解確定追加金額後，再依例沖銷回補。

國票證副董解任指向「經營權」大戰 公司：職場霸凌才是主因

媒體報導國票證券副董陳冠如恐怕本周五（15日）董事會中遭到解任，國票證發出聲明指出，報導中將獨立董提案解任副董事長一事，描述為經營權爭議之前哨戰或特定股東之間的對決，惟此類推測性的報導與事實不符，易誤導公眾認知。

美光爆中國裁員300人 退出NAND市場

美國晶片製造商美光科技已開始新一輪裁員，預計將在中國大陸裁員數百人，這是該公司在全球範圍內退出低迷的行動 NAND 記憶體市場的一部分。

威剛無懼台幣升值逆勢「匯兌收益」 Q2 EPS達2.75元

受惠DDR4價格持續走揚，客戶備貨需求拉升，記憶體模組領導品牌威剛科技（3260）第二季獲利指標三率三升、營業淨利季增1.9倍，且不受台幣強勢升值影響，匯兌逆勢獲利，繳出稅前淨利季增逾7成及每股盈餘2.75元的績效。累計上半年歸屬母公司淨利達14.05億元，每股盈餘4.49元。

高息ETF「防超配規範」遭過度解讀！ 金管會滅火：沒有打壓

近期網路傳言金管會發布新規範限制高股息ETF配息引發市場熱議，金管會今（13）日澄清現行規範係為強化ETF採用「收益平準金」作為配息來源的管理，並未禁止ETF以股息或資本利得進行收益分配，亦非打壓高股息ETF發展的新規範。

271萬人關注！8月台股ETF除息旺日到 一表看近月漲幅前10名

8月台股ETF除息重頭戲即將登場，根據CMONEY以及各投信官網資料顯示，8月份除息在下周一（18）日檔數最多高達18檔，總受益人數高達271萬5621人，想參與配息的投資人要多留意，最後買進日都是在本周五的8月15日。

26萬股民喜迎！00918填息 掛牌來第6次達陣

美國7月核心CPI年增3.1%，高於6月2.9%，提高聯準會降息的預期，美股四大指數全面收紅，尤其標普、那指創下歷史新高，今（13）日台股高點來到24406點，大華優利高填息30（00918）盤中上漲觸及22.59元，順利填息，根據大華銀投信官網統計，00918掛牌以來累計配息9次，當中成功填息6次。

楊柳登陸！全台逾8.7萬戶曾停電 台東、桃園超過2萬戶待修

楊柳颱風登陸後大規模停電災情出現，台電統計，至今（13）日下午2點為止，全台已有8萬7465戶停電，其中仍有6萬65166戶待修，台東縣、桃園市皆有逾2萬戶尚未復電搶修中。