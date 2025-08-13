楊柳侵襲「南部破6萬戶停電」　台東、台南衝擊最嚴重

▲台電同仁於屏東牡丹進行高壓斷線搶修。（圖／記者陳瑩欣翻攝，下同）

記者陳瑩欣、柯沛辰／台北報導

楊柳颱風持續影響台灣南部地區，強風豪雨導致多地電力受損。台電最新統計，截至今（13）日19時，全國累計曾停電用戶數達25萬4302戶，目前仍有6萬1317戶尚未復電，其中以台東縣、台南市受影響最嚴重。

台東縣目前有1萬8981戶停電，累計曾停電戶數近4萬戶；台南市則有1萬6648戶尚未恢復供電。高雄市、嘉義縣、屏東縣等南部地區亦傳出大規模停電，高雄市尚有5209戶、嘉義縣4338戶、屏東縣4237戶等待復電。

▲楊柳颱風來襲，外圍環流強風導致台南地區建物鐵皮飛落碰觸線路。

台電說明，颱風來襲前已提前整合全台人力及設備資源，並啟動跨區支援機制，總計部署超過4000名搶修人力、逾2800輛搶修車輛及逾1700台搶修機具，動員最大能量投入修復作業。針對部分山區及離島地區，台電也超前部署派遣人力進駐，全力戒備颱風帶來的衝擊。

台電強調，針對颱風造成的停電事故，復電程序採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」原則，從變電所開始，接著是主要線路，最後是支線，逐步恢復供電，並採先恢復捷運、火車、自來水及電話通信等公用設施。台電將積極搶修儘快復電，但搶修進度仍會受到風雨情況、交通路況及停電範圍等影響，敬請民眾諒解。

▼台電人員於花蓮地區進行樹木碰觸修剪及開關跳脫復舊等搶修作業。（圖／記者陳瑩欣翻攝）