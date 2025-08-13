昔日「底片之王」陷生死邊緣！柯達警告：可能撐不久了

▲柯達經傳倒閉危機。（圖／達志影像／美聯社）



記者楊庭蒝／綜合報導

擁有133年歷史、曾在底片與相機市場叱吒風雲的伊士曼柯達公司（Eastman Kodak），近日向投資人發出罕見警告，坦言公司可能無法持續經營。根據本週一（11日）公布的財報，柯達目前缺乏足夠的流動資金與承諾中的融資管道，難以應付即將到期的約5億美元債務，公司並在提交給監管機構的文件中直言：「這些情況對公司的持續營運能力構成重大疑慮。」

消息一出，柯達股價於美國時間週二（12日）盤中一度重挫超過25%，最終收跌19.91%，報每股5.43美元。

柯達由發明家喬治·伊士曼於1892年創立，在20世紀長期主宰全球攝影市場。1970年代，美國底片市佔率一度高達90%，相機銷售占比達85%，「柯達」幾乎成為相機的代名詞。公司更在1975年研發出全球首台數位相機，1986年推出百萬像素影像感測器，1999年推出首款百萬像素消費型數位相機DC210。

然而，儘管技術領先，柯達卻在商業決策上遲疑未決，錯失數位化浪潮。隨著智慧型手機崛起與底片需求驟減，公司競爭力逐年下滑，最終在2012年申請破產保護，當時負債高達67.5億美元（約新台幣2040億元），債權人多達10萬名。

破產重整後，柯達嘗試透過多元化業務求生，包括推出自有品牌智慧型手機、涉足醫療影像、精細化學品及工業印刷等領域，甚至在2018年發行虛擬貨幣「KodaCoin」。2020年，新冠疫情期間，柯達獲美國政府承諾提供7.65億美元貸款進軍製藥業，帶動股價短暫飆升，但隨後因高層捲入內線交易爭議而告吹。

如今，面對龐大債務壓力，柯達已決定暫停支付退休金計劃以籌措現金，並聲稱將努力在貸款到期前，償還大部分定期貸款，並嘗試展延或再融資剩餘債務。公司同時強調，其大部分產品皆在美國生產，關稅影響有限。