謝金河：川普想「川習會」動不動就修理台灣　讓關稅談判吃苦頭

▲美國總統川普出席與中國國家主席習近平。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普祭出台灣對等關稅20%，對此財信傳媒董事長謝金河直言，川普關稅政策不僅擾亂全球經濟秩序，也讓地緣政治充滿不確定性。謝金河：「川普一心要營造川習會，川普動不動就修理台灣一下，也讓台灣在這次關稅談判上吃足苦頭！」

謝金河在臉書發文指出，川普的「關稅大刀」揮向全球，許多國家叫苦連天。以歐洲為例，瑞士原以為能降低稅率至10%，卻因川普認為其誠意不足，稅率驟升至39%。瑞士總統親赴美國卻吃了閉門羹，留下尷尬的背影。至於印度，總理莫迪不顧川普要求停止向俄羅斯購油，結果稅率翻倍至50%。印度甚至揚言訪問中國，過去反中的立場如今似乎出現微妙轉變。

在這場稅率大戰中，美中無疑是焦點。川普對中國稅率一度飆至145%，後來放軟至30%，而中國則以拖延為策略，反課美國10%。謝金河認為，中國在談判中反而獲得喘息機會，並在經濟層面逐漸站穩腳跟。相比之下，川普每日高調發言，而習近平則選擇沉默以對，這種「深沈」策略讓中國在談判桌上握有更多籌碼。

除了關稅戰，川普的地緣政治手段也讓自由世界憂心忡忡。他即將與俄國總統普丁會面，可能直接談論烏克蘭問題。謝金河擔憂，若川普將烏克蘭當成交易籌碼，台灣恐將受到波及。過去以美國為首的自由世界聯盟一致對抗俄中，而如今川普以交易為中心，連盟友也不放過。「川普一心要營造川習會，川普動不動就修理台灣一下，也讓台灣在這次關稅談判上吃足苦頭！」