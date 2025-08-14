經濟部端解方救國產車　車商哀怨部長越說車市越慘

▲經濟部長郭智輝於本週一下午召開「美國加徵關稅對車輛零組件產業影響座談會」。（圖／經濟部提供）

本週一（11日）晚間由經濟部產業發展署發出一紙新聞稿，題為「郭部長與汽車零組件產業業者座談，提出關稅及匯率影響六大因應對策」，原意希望能搜集產業意見降低產業衝擊。不過目前作用，恐怕是倒打一把買氣。業者指出，六大因應對策中提及的「建議檢討貨物稅」，由於可能適用全車款，恐讓消費買氣持續遞延。

台美關稅談判陷入重整中，先要爭取稅率不疊加，繼而要將對美關稅再往下談判，在在都有難度，產業界大老近期露面也多所保留，一方面期待政府能成功達陣，另一方面也在鴨子划水擬定因應之道。倒是金仁寶集團總裁許勝雄直接點出，關稅影響銷售結構，對汽車業的影響很大，反而對電子業影響相對不那麼大。

自從今年4月美國總統川普丟出關稅炸彈後，台灣車市便高居關稅海嘯影響第一排，買氣直線下滑。即使步入傳統車業銷售旺季，各大車商犧牲獲利所拉抬起來的買氣又見疲軟，「原因無他，跟貨物稅脫不了關係」車業人士直指。

在首波關稅數字宣布前，經濟部釋出風向「對等關稅調降將以美系車為主」，當時將降價目標縮小至美系車身上。不過時至今日，風向又再度更改，經濟部最新釋出的說法是，將向財政部建議檢討貨物稅政策，由經濟部出具建議報告給財政部參考，建議全車款調降貨物稅，能調降多少則由財政部定奪。

▲台灣車市買氣在關稅與貨物稅議題的輪流壓制下，至今還未見到反攻跡象。（圖／翻攝自Port of Baltimore臉書）

單就調降貨物稅，已引發市場關注，畢竟貨物稅從價徵收25-30%，若能大幅調降，消費者期待購買百萬房車就是可以少從荷包掏個10-20萬甚至更多，若是購買美系車的車主，還會期待能疊加上關稅降幅，算盤打滿之際，現下自然不願輕易出手購車。

業者當然了解消費者期待降貨物稅的心態，「但貨物稅歸財政部掌管，到底會怎麼降又何時降，並非經濟部執掌，但是消費者期待已然成形，本來希望買氣只是延遲出現，但現在消費者的觀望氣氛會更為強化，已非業者推個促銷優惠就可以調解。」

另外，業者端詳「經濟部所出具的六大因應對策，並非已經是上路的政策，而更偏向是彙整業者座談會中的建議和想法，還需徵詢其他單位的意見和配合」，例如：出席座談會的業者反應，希望能降低原物料價格以壓制成本，經濟部表示會出面請中鋼降低生產成本，「不過落到中鋼身上，到底能讓利、協助多少，又是一個問題。」業內人士分析。

也就是說，一紙座談會後的六大要點整理，其中的貨物稅就攪亂國產車、進口車的一池買氣與佈局。經濟部則是評估，待關稅再次底定之後，市況有望隨之穩定，後續配套措施可望明朗。



