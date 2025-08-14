ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

經濟部端解方救國產車　車商哀怨部長越說車市越慘

經濟部長郭智輝於本週一下午召開「美國加徵關稅對車輛零組件產業影響座談會」。（經濟部提供）

▲經濟部長郭智輝於本週一下午召開「美國加徵關稅對車輛零組件產業影響座談會」。（圖／經濟部提供）

圖文／鏡週刊

本週一（11日）晚間由經濟部產業發展署發出一紙新聞稿，題為「郭部長與汽車零組件產業業者座談，提出關稅及匯率影響六大因應對策」，原意希望能搜集產業意見降低產業衝擊。不過目前作用，恐怕是倒打一把買氣。業者指出，六大因應對策中提及的「建議檢討貨物稅」，由於可能適用全車款，恐讓消費買氣持續遞延。

台美關稅談判陷入重整中，先要爭取稅率不疊加，繼而要將對美關稅再往下談判，在在都有難度，產業界大老近期露面也多所保留，一方面期待政府能成功達陣，另一方面也在鴨子划水擬定因應之道。倒是金仁寶集團總裁許勝雄直接點出，關稅影響銷售結構，對汽車業的影響很大，反而對電子業影響相對不那麼大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

自從今年4月美國總統川普丟出關稅炸彈後，台灣車市便高居關稅海嘯影響第一排，買氣直線下滑。即使步入傳統車業銷售旺季，各大車商犧牲獲利所拉抬起來的買氣又見疲軟，「原因無他，跟貨物稅脫不了關係」車業人士直指。

在首波關稅數字宣布前，經濟部釋出風向「對等關稅調降將以美系車為主」，當時將降價目標縮小至美系車身上。不過時至今日，風向又再度更改，經濟部最新釋出的說法是，將向財政部建議檢討貨物稅政策，由經濟部出具建議報告給財政部參考，建議全車款調降貨物稅，能調降多少則由財政部定奪。

台灣車市買氣在關稅與貨物稅議題的輪流壓制下，至今還未見到反攻跡象。（翻攝自Port of Baltimore臉書）

▲台灣車市買氣在關稅與貨物稅議題的輪流壓制下，至今還未見到反攻跡象。（圖／翻攝自Port of Baltimore臉書）

單就調降貨物稅，已引發市場關注，畢竟貨物稅從價徵收25-30%，若能大幅調降，消費者期待購買百萬房車就是可以少從荷包掏個10-20萬甚至更多，若是購買美系車的車主，還會期待能疊加上關稅降幅，算盤打滿之際，現下自然不願輕易出手購車。

業者當然了解消費者期待降貨物稅的心態，「但貨物稅歸財政部掌管，到底會怎麼降又何時降，並非經濟部執掌，但是消費者期待已然成形，本來希望買氣只是延遲出現，但現在消費者的觀望氣氛會更為強化，已非業者推個促銷優惠就可以調解。」

另外，業者端詳「經濟部所出具的六大因應對策，並非已經是上路的政策，而更偏向是彙整業者座談會中的建議和想法，還需徵詢其他單位的意見和配合」，例如：出席座談會的業者反應，希望能降低原物料價格以壓制成本，經濟部表示會出面請中鋼降低生產成本，「不過落到中鋼身上，到底能讓利、協助多少，又是一個問題。」業內人士分析。

也就是說，一紙座談會後的六大要點整理，其中的貨物稅就攪亂國產車、進口車的一池買氣與佈局。經濟部則是評估，待關稅再次底定之後，市況有望隨之穩定，後續配套措施可望明朗。


更多鏡週刊報導
政策未定凍車市2 / 雙稅遲未定打趴車市　今年車市恐怕沒救
AI點火臻鼎上半年營收創高　關稅衝擊多大董座回應了
玉山金控上半獲利創歷年新高　面對下半年關稅戰，黃男州這樣說……

關鍵字： 鏡週刊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【吸了個寂寞】吸塵器沒接管…整趟都白吸啦XD

推薦閱讀

台塑王文淵拍板定案　集團企業今年調薪2％

台塑王文淵拍板定案　集團企業今年調薪2％

台塑集團今年調薪確定！由總裁王文淵與台塑企業管理中心委員核准，以及工會代表同意，正式敲定台塑企業今年調薪幅度2%。

2025-08-14 10:09
台泥半年報踩雷殺逾8%急拉回　集團股中橡跌3%後收斂

台泥半年報踩雷殺逾8%急拉回　集團股中橡跌3%後收斂

台泥（1101）認列子公司台灣三元能源科技災損逾百億元，另外波及集團公司國際中橡（2104），也要認列約19.86億損失，今（14）日兩檔個股連袂下跌，台泥跌幅逾8%，最低來到22.65元之後，跌幅縮小4%，國際中橡跌幅逾3%，最低跌至12.15元。

2025-08-14 10:23
森崴子公司代墊200億認列損失　與永崴雙雙跌停、正崴跌逾8%

森崴子公司代墊200億認列損失　與永崴雙雙跌停、正崴跌逾8%

森崴能源（6806）13日表示因子公司富崴能源與台電離岸風電二期追加工程款項，目前已經與台電進入爭議協商程序，目前為止，富崴墊款金額高達近200億元，以致今年上半年帳上虧損44.3億元，森崴能源母公司正崴公司（2392）與永崴投控公司（3712）亦將依持股24.87%及44.16%認列損失。今日森崴開盤即跌停，股價下跌7.9元至71.7元，永崴投控也跌停，股價下跌4.8元至43.2元，另外，正崴也下跌逾8%，股價最低來到51.6元。

2025-08-14 10:04
郭智輝遭爆「20+N」關稅開獎前宴請監委　經濟部：僅現身致意

郭智輝遭爆「20+N」關稅開獎前宴請監委　經濟部：僅現身致意

台北市議員侯漢廷今（14日）曬出多張照片爆料，在20+N關稅公布當晚，郭智輝不思反省，竟設宴主題還是「當我們快樂在一起」，與會成員更有監察委員趙永清，怒轟「喪事喜辦」、「官官相護」。對此經濟部發出澄清，指郭僅到場致意後離席，並非活動主辦。

2025-08-14 09:53
Fed降息預期成利多　比特幣衝破12.4萬美元新高

Fed降息預期成利多　比特幣衝破12.4萬美元新高

美國聯準會（Fed）有望降息的預期拉高比特幣升勢。台北時間今（14）日上午8點40左右，幣安（Binance）交易所報價顯示比特幣已衝破12.4萬美元的價位，再刷歷史新高。

2025-08-14 08:52
郭台銘退休價來了！鴻海法說前一度衝上200元　11檔ETF跟著旺

郭台銘退休價來了！鴻海法說前一度衝上200元　11檔ETF跟著旺

台股近期強勢上攻，除了護國神山台積電發威之外，權值二哥鴻海 (2317) 也強勢上漲，4月低點以來反彈超過75%，14日股價盤中最高漲至200元，重新回到鴻海創辦人郭台銘喊出的「退休價」。

2025-08-14 13:05
大立光配28元迅速填息達陣　9／11入帳

大立光配28元迅速填息達陣　9／11入帳

鏡頭大廠大立光（3008）今日除息28元，不過開盤後迅速填息，預定9月11日入帳。以今日股價高點2425元，上漲35元來算的話，填息率高達125％。

2025-08-14 12:21
10檔「高含積」ETF一表看　2主動式本月漲8%

10檔「高含積」ETF一表看　2主動式本月漲8%

台積電（2330）昨（13）日收盤創下1200元歷史天價，帶動含積量高的台股ETF績效長紅。觀察台股ETF中，共有36檔成分股中有台積電，以持有股數來看，元大台灣50（0050）持有34244萬股最多，其次為富邦台50（006208）持有12335萬股，其他包括主動群益台灣強棒(00982A)、群益台ESG低碳50(00923)、國泰台灣科技龍頭(00881)、群益半導體收益(00927)、元大臺灣ESG永續(00850)等共20檔也持有台積電50萬股以上，這些含積量高的台股ETF也連帶績效紅通通。

2025-08-14 11:02
立院初審通過！長照扣除額提高至18萬　30萬人受惠

立院初審通過！長照扣除額提高至18萬　30萬人受惠

立法院財政委員會今（14）日初審通過將長照扣除額由每人每年12萬元提高至18萬元，明（2026）年5月申報今年所得稅即可適用，初估減稅下國庫1年估至少會少收10億元稅金，估30萬人受惠。

2025-08-14 10:59
綜所稅修法！3項扣除額待討論　財部有望鬆綁長照

綜所稅修法！3項扣除額待討論　財部有望鬆綁長照

立法院財政委員會今（14）日審查所得稅法修正案，這波綜所稅修法提案版本除了長照特別扣除額朝野立委與財政部較有共識，另有立委對股利所得、保費支出上限等扣抵額亦有提案，惟財政部態度較硬，鬆綁空間有限。

2025-08-14 09:59

讀者迴響

熱門新聞

即／美國「晶片暗植追蹤器」防中國　大廠被檢出

即／台泥代三元能源發重訊　火災造成110億元損失

長榮海運上半年每股賺17.7元　貨櫃三雄獲利一次看

這檔ETF「乾淨月配」突圍高股息淘汰賽　法人：存股族首選

森崴認列追加款！上半年虧虧44億　子公司代墊200億待與台電協商

昔日「底片之王」陷生死邊緣！柯達警告：可能撐不久了

台塑王文淵拍板定案　集團企業今年調薪2％

郭智輝遭爆「20+N」關稅開獎前宴請監委　經濟部：僅現身致意

財經小資女靠「主動式ETF」衝績效　00982A卡位AI飆股、年化配息率破8％

謝金河：川普想「川習會」動不動就修理台灣

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【父親節驚喜】女兒偷飛去日本找爸媽　見面後爸媽直接定格超開心XD

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366