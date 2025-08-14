ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

被雙稅遲未定打趴！　今年車市恐怕沒救

台灣車市受關稅、貨物稅等亂流影響，至今買氣仍未回溫。（翻攝自Port of Baltimore臉書）

▲台灣車市受關稅、貨物稅等亂流影響，至今買氣仍未回溫。（圖／翻攝自Port of Baltimore臉書）

圖文／鏡週刊

今年台灣車市堪稱坎坷連連，4月後一連遇上關稅、匯率以及貨物稅等干擾，本該是旺季的7月銷量僅3.54萬輛、較去年同期少掉快1/4，全年累積銷量23.45萬台、較去年少了15%。銷量反應在營收表現上，單月營收較去年同期全數下滑，業者透露「旺季不旺態勢底定，全年銷量難保40萬輛防線」。

從各車廠的7月營收來看，全數難逃波及，和泰車、三陽衰退力道還算微小，年減率為0.3%與0.9%，可見行銷力道還是有所加持，裕隆、中華車、裕日車衰減幅度各為15.6%、32.3%、37.7%，至於汎德永業則呈現年衰退20.8%，先前業者期待的旺季回溫一說也就此破滅。

[廣告]請繼續往下閱讀...

先前傳出排隊塞在港口的進口車逾3萬輛，業者透露，目前還沒消化完全部的車輛，去化速度較原先預期中還慢，「本來以為除了美系車，其他品牌7月銷量可望回穩，不過狀況看起來也是曇花一現，銷售反應回神一下又下去了。」業者形容。

現在箝制住車市買氣的是，一前一後的關稅和貨物稅，從目前經濟部目前傳出的消息來看，待關稅底定後，經濟部會著手向財政部提交貨物稅建議政策，再由財政部進行研擬，不過就從今年車市受重傷的程度來看，今年由車輛貢獻的貨物稅已經銳減，接下來就看財政部是否願意退讓，以及退讓的速度是否夠明快。

塞在港口等待入台的進口車，傳出至今還沒完全消化完畢。（翻攝自基隆港務公司臉書）

▲塞在港口等待入台的進口車，傳出至今還沒完全消化完畢。（圖／翻攝自基隆港務公司臉書）

業者私下評估，「就以關稅還在磋商，落定後再談貨物稅，一來一往也需要一段時間研擬，可以預期車市買氣將會持續僵持，8月銷量表現難回彈。」

眼見買氣縮手、庫存持續累積，部分車廠也願意讓利救銷量，本（8）月初現代汽車（HYUNDAI）台灣總代理南陽實業就拋出最殺限時優惠，本月購買HYUNDAI汽車指定款電動車直接爽快降價30萬元、降幅高達19%，也被外界視為開了降價第一槍。

在近期低迷的車市中，硬是賣出銷售佳績的寶嘉聯合，則是在訂價上直接讓利，被外界形容「價格上是把進口車當國產車賣」，也收穫了一波法國寶獅（Peugeot）的訂單，並有望寫下該品牌來台以來的最佳銷量成績。

時至今日，其他汽車品牌還未大舉跟進調整訂價，與消費者一起持續觀望關稅和貨物稅的發展動態，部分業者更評估，「若對等關稅在台衝擊未能獲得控制，進而影響到消費景氣，那才是更為棘手的問題。」


更多鏡週刊報導
政策未定凍車市1／經濟部端解方救國產車　車商哀怨部長越說車市越慘
AI點火臻鼎上半年營收創高　關稅衝擊多大董座回應了
玉山金控上半獲利創歷年新高　面對下半年關稅戰，黃男州這樣說……

關鍵字： 鏡週刊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【還以為是貓頭鷹！】厭世貓店長顧店臉超厭世XD

推薦閱讀

台塑王文淵拍板定案　集團企業今年調薪2％

台塑王文淵拍板定案　集團企業今年調薪2％

台塑集團今年調薪確定！由總裁王文淵與台塑企業管理中心委員核准，以及工會代表同意，正式敲定台塑企業今年調薪幅度2%。

2025-08-14 10:09
台泥半年報踩雷殺逾8%急拉回　集團股中橡跌3%後收斂

台泥半年報踩雷殺逾8%急拉回　集團股中橡跌3%後收斂

台泥（1101）認列子公司台灣三元能源科技災損逾百億元，另外波及集團公司國際中橡（2104），也要認列約19.86億損失，今（14）日兩檔個股連袂下跌，台泥跌幅逾8%，最低來到22.65元之後，跌幅縮小4%，國際中橡跌幅逾3%，最低跌至12.15元。

2025-08-14 10:23
森崴子公司代墊200億認列損失　與永崴雙雙跌停、正崴跌逾8%

森崴子公司代墊200億認列損失　與永崴雙雙跌停、正崴跌逾8%

森崴能源（6806）13日表示因子公司富崴能源與台電離岸風電二期追加工程款項，目前已經與台電進入爭議協商程序，目前為止，富崴墊款金額高達近200億元，以致今年上半年帳上虧損44.3億元，森崴能源母公司正崴公司（2392）與永崴投控公司（3712）亦將依持股24.87%及44.16%認列損失。今日森崴開盤即跌停，股價下跌7.9元至71.7元，永崴投控也跌停，股價下跌4.8元至43.2元，另外，正崴也下跌逾8%，股價最低來到51.6元。

2025-08-14 10:04
郭智輝遭爆「20+N」關稅開獎前宴請監委　經濟部：僅現身致意

郭智輝遭爆「20+N」關稅開獎前宴請監委　經濟部：僅現身致意

台北市議員侯漢廷今（14日）曬出多張照片爆料，在20+N關稅公布當晚，郭智輝不思反省，竟設宴主題還是「當我們快樂在一起」，與會成員更有監察委員趙永清，怒轟「喪事喜辦」、「官官相護」。對此經濟部發出澄清，指郭僅到場致意後離席，並非活動主辦。

2025-08-14 09:53
Fed降息預期成利多　比特幣衝破12.4萬美元新高

Fed降息預期成利多　比特幣衝破12.4萬美元新高

美國聯準會（Fed）有望降息的預期拉高比特幣升勢。台北時間今（14）日上午8點40左右，幣安（Binance）交易所報價顯示比特幣已衝破12.4萬美元的價位，再刷歷史新高。

2025-08-14 08:52
郭台銘退休價來了！鴻海法說前一度衝上200元　11檔ETF跟著旺

郭台銘退休價來了！鴻海法說前一度衝上200元　11檔ETF跟著旺

台股近期強勢上攻，除了護國神山台積電發威之外，權值二哥鴻海 (2317) 也強勢上漲，4月低點以來反彈超過75%，14日股價盤中最高漲至200元，重新回到鴻海創辦人郭台銘喊出的「退休價」。

2025-08-14 13:05
大立光配28元迅速填息達陣　9／11入帳

大立光配28元迅速填息達陣　9／11入帳

鏡頭大廠大立光（3008）今日除息28元，不過開盤後迅速填息，預定9月11日入帳。以今日股價高點2425元，上漲35元來算的話，填息率高達125％。

2025-08-14 12:21
10檔「高含積」ETF一表看　2主動式本月漲8%

10檔「高含積」ETF一表看　2主動式本月漲8%

台積電（2330）昨（13）日收盤創下1200元歷史天價，帶動含積量高的台股ETF績效長紅。觀察台股ETF中，共有36檔成分股中有台積電，以持有股數來看，元大台灣50（0050）持有34244萬股最多，其次為富邦台50（006208）持有12335萬股，其他包括主動群益台灣強棒(00982A)、群益台ESG低碳50(00923)、國泰台灣科技龍頭(00881)、群益半導體收益(00927)、元大臺灣ESG永續(00850)等共20檔也持有台積電50萬股以上，這些含積量高的台股ETF也連帶績效紅通通。

2025-08-14 11:02
立院初審通過！長照扣除額提高至18萬　30萬人受惠

立院初審通過！長照扣除額提高至18萬　30萬人受惠

立法院財政委員會今（14）日初審通過將長照扣除額由每人每年12萬元提高至18萬元，明（2026）年5月申報今年所得稅即可適用，初估減稅下國庫1年估至少會少收10億元稅金，估30萬人受惠。

2025-08-14 10:59
綜所稅修法！3項扣除額待討論　財部有望鬆綁長照

綜所稅修法！3項扣除額待討論　財部有望鬆綁長照

立法院財政委員會今（14）日審查所得稅法修正案，這波綜所稅修法提案版本除了長照特別扣除額朝野立委與財政部較有共識，另有立委對股利所得、保費支出上限等扣抵額亦有提案，惟財政部態度較硬，鬆綁空間有限。

2025-08-14 09:59

讀者迴響

熱門新聞

即／美國「晶片暗植追蹤器」防中國　大廠被檢出

即／台泥代三元能源發重訊　火災造成110億元損失

長榮海運上半年每股賺17.7元　貨櫃三雄獲利一次看

這檔ETF「乾淨月配」突圍高股息淘汰賽　法人：存股族首選

森崴認列追加款！上半年虧虧44億　子公司代墊200億待與台電協商

昔日「底片之王」陷生死邊緣！柯達警告：可能撐不久了

台塑王文淵拍板定案　集團企業今年調薪2％

郭智輝遭爆「20+N」關稅開獎前宴請監委　經濟部：僅現身致意

財經小資女靠「主動式ETF」衝績效　00982A卡位AI飆股、年化配息率破8％

謝金河：川普想「川習會」動不動就修理台灣

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【父親節驚喜】女兒偷飛去日本找爸媽　見面後爸媽直接定格超開心XD

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366