被雙稅遲未定打趴！　今年車市恐怕沒救

今年台灣車市堪稱坎坷連連，4月後一連遇上關稅、匯率以及貨物稅等干擾，本該是旺季的7月銷量僅3.54萬輛、較去年同期少掉快1/4，全年累積銷量23.45萬台、較去年少了15%。銷量反應在營收表現上，單月營收較去年同期全數下滑，業者透露「旺季不旺態勢底定，全年銷量難保40萬輛防線」。

從各車廠的7月營收來看，全數難逃波及，和泰車、三陽衰退力道還算微小，年減率為0.3%與0.9%，可見行銷力道還是有所加持，裕隆、中華車、裕日車衰減幅度各為15.6%、32.3%、37.7%，至於汎德永業則呈現年衰退20.8%，先前業者期待的旺季回溫一說也就此破滅。

先前傳出排隊塞在港口的進口車逾3萬輛，業者透露，目前還沒消化完全部的車輛，去化速度較原先預期中還慢，「本來以為除了美系車，其他品牌7月銷量可望回穩，不過狀況看起來也是曇花一現，銷售反應回神一下又下去了。」業者形容。

現在箝制住車市買氣的是，一前一後的關稅和貨物稅，從目前經濟部目前傳出的消息來看，待關稅底定後，經濟部會著手向財政部提交貨物稅建議政策，再由財政部進行研擬，不過就從今年車市受重傷的程度來看，今年由車輛貢獻的貨物稅已經銳減，接下來就看財政部是否願意退讓，以及退讓的速度是否夠明快。

業者私下評估，「就以關稅還在磋商，落定後再談貨物稅，一來一往也需要一段時間研擬，可以預期車市買氣將會持續僵持，8月銷量表現難回彈。」

眼見買氣縮手、庫存持續累積，部分車廠也願意讓利救銷量，本（8）月初現代汽車（HYUNDAI）台灣總代理南陽實業就拋出最殺限時優惠，本月購買HYUNDAI汽車指定款電動車直接爽快降價30萬元、降幅高達19%，也被外界視為開了降價第一槍。

在近期低迷的車市中，硬是賣出銷售佳績的寶嘉聯合，則是在訂價上直接讓利，被外界形容「價格上是把進口車當國產車賣」，也收穫了一波法國寶獅（Peugeot）的訂單，並有望寫下該品牌來台以來的最佳銷量成績。

時至今日，其他汽車品牌還未大舉跟進調整訂價，與消費者一起持續觀望關稅和貨物稅的發展動態，部分業者更評估，「若對等關稅在台衝擊未能獲得控制，進而影響到消費景氣，那才是更為棘手的問題。」



