美元定存7天期年息7.7%　永豐銀推5種外幣高利定存

▲▼美金、美元、台幣匯率利率相關配圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲美元、示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

愈來愈多民眾選擇定存作為外幣理財工具；為了協助民眾進行外幣配置，讓外幣運用更彈性，永豐銀行即日起推出多幣別優利定存，天期自7天期至6個月期，最低百元即可起存，小資金也能同享高利率。

永豐銀行推出換匯優利定存專案、美元7天期定存年利率最高7.7%！永豐銀行表示，今（2025）年第二季旗下換匯優利定存專案，包括美元、人民幣、日圓、歐元及澳幣等五種原幣存入金額較去（2024）年同期成長2成、客戶數亦成長80%。

永豐銀行表示，即日起推出「永豐助你 一幣之利」換匯優利定存專案，透過網路銀行、行動銀行、DAWHO APP或臨櫃使用「換匯優利定存」服務，以新臺幣及13種外幣1均可結匯美元、人民幣、日圓、歐元及澳幣並可同時開單定存。

此外，永豐銀行亦推出「美人雙幣 豐存優利」優惠，9月底前透過DAWHO APP或臨櫃存入美元10,000元以上新資金2，申辦3個月期定存享年利率4.5%；使用網路銀行、行動銀行、臨櫃及語音等多元管道，享美元6個月期定存年利率最高3.9%。

同時，旗下同步提供靈活理財配置工具，推出「禾豐季」限時臺幣優利定存，永豐銀行表示，10月底前民眾臨櫃存入100萬元以上新資金3，即可享3個月期定存1.9%年利率，單一客戶最高承作上限2000萬元，額滿截止。

