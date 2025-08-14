ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

郭台銘退休價來了！鴻海法說前一度衝上200元　11檔ETF跟著旺

▲ 藍白合會談現場，郭台銘。（圖／記者李毓康攝）

▲鴻海法說會前，創辦人郭台銘（如圖）宣告的「退休價」再度出現。（圖／記者李毓康攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股近期強勢上攻，除了護國神山台積電發威之外，權值二哥鴻海 (2317) 也強勢上漲，4月低點以來反彈超過75%，14日股價盤中最高漲至200元，重新回到鴻海創辦人郭台銘喊出的「退休價」。

▲▼鴻海帶旺11檔ETF。（圖／記者陳瑩欣攝）

鴻海在去年12月6日失守200元大關，今日12點50分左右再度開出200元成交價，多檔「100張」一次敲進，睽違8個月後再度收復失土，股民樂翻。

鴻海作為美國最大AI 基礎建設「星際之門」(Stargate) 供應商之一，法人看好 Stargate有機會於今年年底至2026年開始挹注貢獻，推動鴻海AI營收逐季向上，並在AI領域持續成長，成為鴻海集團最大的事業體。

除此之外，日前鴻海與東元策略結盟，法人評估亦有利於鴻海拓展AI伺服器市占率。目前鴻海在高階AI伺服器市場約達四成，客戶包含大型CSP及企業客戶，與東元結盟有機會開拓大型雲端客戶之外的市場，法人對於鴻海發展持正向看待。

鴻海股價強漲，亦帶動部分台股ETF表現，觀察鴻海持股比重超過6%以上的「高含鴻量ETF」共有11檔，其中多數為科技產業型ETF，如國泰台灣科技龍頭(00881)、永豐智能車供應鏈(00901) 等。值得注意的是，其中僅大華優利高填息30 (00918) 一檔高股息ETF ，隨著鴻海股價進攻200元大關，00918近期報酬率也相當亮眼，近6個月含息報酬率位居規模前10大高股息第一。

【捕捉飛碟？】英男陪愛犬玩飛盤驚見「幽浮」？　空中拍到不明「高速白影」！　

郭台銘退休價來了！鴻海法說前一度衝上200元　11檔ETF跟著旺

