萬海1.31萬箱「臨春輪」命名暨公益捐贈活動　將投入南美西岸航線

▲前排左五起富邦集團董事長蔡明忠及其夫人陳藹玲、萬海日本株式會社社長陳致遠與貴賓在新船前合影。（圖／萬海提供）

記者張佩芬／台北報導

萬海航運(2615)今(14)日上午在南韓三星重工巨濟船廠舉行「WAN HAI A20 臨春輪」命名典禮暨公益捐贈活動，這艘1.31萬箱(20呎櫃)新船將加入南美西岸航線，進行汰小換大。萬海目前還有30艘新船建造中，總投資額近千億台幣。

典禮由萬海日本株式會社社長暨萬海新加坡公司董事陳致遠，與三星重工副董事長兼執行長崔成安共同主持，並特別邀請富邦集團董事長蔡明忠夫人－陳藹玲擔任「WAN HAI A20 臨春輪」命名人，為新船獻上平安出航、豐盈滿載的圓滿祝福，在現場貴賓的見證之下，典禮圓滿完成。

新船是萬海航運自2021年起與南韓三星重工船廠簽訂13艘1.31萬箱級系列船舶最後一艘，該船交付後，預計投入萬海航運亞洲－南美西岸航線營運。

此系列船舶全長335公尺，寬51公尺，最大吃水16公尺，採用新型主機及多項環保節能設計，有效降低碳排放並提升燃油效率，特別是系列中的最後三艘－WAN HAI A18、WAN HAI A19及WAN HAI A20，皆在船艏加裝導風罩，可減少貨櫃船的前方風阻，進一步降低燃油消耗，體現萬海航運永續經營的企業理念。

這一系列船舶皆取得「智能船舶」（Smart Ship Notation）認證，可利用各項監控系統及通訊設備蒐集船舶航行數據及設備運作情形，有助於第一時間了解船舶的狀態，確保安全可靠的海上運輸服務。

隨著1.31萬箱系列船舶全面交付完畢，萬海航運進一步強化船隊運力及市場競爭力。展望未來，萬海預計於2026至2030年間陸續接收30艘新造船，有助於公司提升自有船隊績效，拓展航線經營布局，並持續提供客戶多元且優質的運送服務。

本次新船命名典禮結合公益捐贈共同進行，萬海航運捐贈南韓兒童福利機構－「聖勞育兒院」所需物資，期盼以實際行動回饋當地社會，落實「因為萬海，世界很近」的企業理念。

萬海在2026年至2030年將接收訂造的30艘新造船，其中，7000箱有2艘，8700箱有16艘；另外大型船舶還有1.6萬箱12艘，未來新增運力達34.5萬箱。