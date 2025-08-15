台積電漲不停怎麼追　專家揭3招「新高買法」

▲黑石財經執行長温建勳預期，隨著台積電走高，外資將開始調升目標價。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

不畏川普關稅政策及內鬼案，台積電股價再創新高，站上1200元大關，市值突破31兆元。日前台積電召開董事會，針對市場最關心的兩大議題，包括是否增加對美投資金額及內鬼案懲處名單，均未表態。黑石財經執行長温建勳表示，現階段法人最關心的仍是訂單、產能，預期接下來外資將掀起一波「台積電目標價調升潮」。

温建勳分享，日前搭計程車時遇到一位女司機，「她說，目前手上被套牢的美債虧損大約10%，看著近期台積電不斷創新高，心裡很猶豫，想把美債換成台積電。她問我的看法，我很堅決回答，千萬不要！原因很簡單，美債雖虧損1成，但固定時間可領息、拿現金，連這樣都無法忍受了，怎麼有能耐投資台積電？」

他解釋，4月關稅股災台積電股價最低跌到780元，川普政策衝擊，股價波動動輒30%起跳；「若心臟不夠強，投資台積電會相當煎熬，且抱不住。尤其川普是全球投資最大變數，未來仍將持續出考題給台積電作答，股價波動肯定不小，想追高的投資人必須有心理準備。」

但對法人來說，未來2年台積電2奈米量產，是推升股價動能最重要引擎。外資預估2025年台積電每股純益58.5元、2026年則是68元，2027年上看84元。若以新高股價1200元換算，本益比約20.5倍，以2026年獲利來看，本益比則在17倍。

温建勳表示，現階段外資給予台積電「買進」評等，目標價在1370至1388元之間；「隨著股價一路走高、創新高，預期接下來就會看到外資報告紛紛調升台積電目標價，因為若不這麼做，投資報告就要從『買進』評等調整為『中立』。再對照2奈米出貨及CoWoS 需求，未來獲利成長動能無虞，理論上外資應會持續喊進，台積電目標價也將一路被推升。」

值得注意的是，川普雖祭出半導體晶片關稅100%，但另開放人道走廊、即已在美國投資設廠者可豁免，「台積電雖暫時過關，但一切相關細節仍未知，加上英特爾引信並未完全拆除，是否成為川普最後壓軸大招，及台積電具體投資美國金額，仍有待進一步釐清。」

温建勳直言，接下來必須留意的投資變數，還包括半導體關稅是否將引發其他需求下滑，進而影響未來台積電訂單表現；另外，聯準會利率政策及鮑威爾去留問題，也應持續關注。他建議，投資人若想參與台積電後市漲幅，可透過下面3種方式布局。

第1招是定期定額買進，拉長時間來看，這種方式平均成本較低，不需傷腦筋猜測高低點，適合每月有閒錢可布局的投資人；第2招是定期不定額，買黑不買紅，當股價跌至月線或季線時投入，可進一步降低持有成本，投資人不需經常盯盤；第3招則是跟市場情緒對做，只在台積電股價重挫、投資人情緒恐慌時大舉進場。

想知道台積電2奈米製程相關內鬼案及投資操作策略，更多精彩內容都在《錢鏡你家》節目中完整呈現。

