全球央行「最大金磚」在台灣！　價值7.1億

▲在全球央行體系中，最大金磚的擁有者正是台灣中央銀行。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

全球最大的金磚藏身何處？央行表示，在全球央行體系中，最大金磚的擁有者正是台灣中央銀行。央行14日指出，館藏的一塊重達220公斤的金磚，目前正展出於新北市立黃金博物館。

央行指出，這塊金磚於2004年由央行出借當時的台北縣政府，並委託中央造幣廠鑄造完成，曾獲金氏世界紀錄認證為全球最大金磚。這塊金磚目前市值約2,378萬美元（約新台幣7.1億元）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為兼顧安全與互動體驗，展區以強化防彈玻璃保護金磚，兩側則設有小孔，讓參觀民眾能觸摸金磚表面，象徵添喜氣、招財運，因此成為館內人氣展品。

不過在非央行體系中，紀錄則由阿拉伯聯合大公國造幣廠保持，根據金氏世界紀錄，該廠於2024年底在杜拜貴金屬大會上展出一塊重達300.12公斤的金磚（約661英鎊10盎司），市值高達3,561.4萬美元，相當於24塊標準交割金磚的重量，刷新全球最大金磚紀錄。

在此之前，日本三菱材料公司於2005年打造的250公斤金磚，一度是世界紀錄保持者，並於靜岡縣土肥金山展出多年。但由於金價飆升、保險與管理成本大幅增加，且安全疑慮升高，該金磚已於今年7月31日停止公開展示，改以外觀相同的複製品取代。

儘管近期受到美元回升、央行需求放緩及投資人獲利了結影響，國際金價自每盎司3,374美元回落至3,350美元，但整體仍維持在高檔。

延伸閱讀

▸ 大同山森林火警！ 為日落爬高壓電塔 男子生前畫面曝

▸ 84歲父3年87萬退休金遭「保姆」轉走 對方亮結婚證喊冤：我們是合法夫妻

▸ 原始連結