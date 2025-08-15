鄰近捷運站房價竟比行政區均價還低　10站住宅CP值高

▲永慶房產集團比較台北捷運各站點與所在行政區的均價差幅最大的前十大站點。其中，捷運忠義站差幅高達34.3%，位居第一。房市示意圖。（圖／永慶房產集團提供）

財經中心／綜合報導

鄰近捷運站一向被視為房市的一大利多，周遭房價通常也會較為高昂。然而，有部分捷運站周邊的房價卻比該行政區的平均價格還要實惠！永慶房產集團統計台北捷運各站點周遭房價，與所在行政區的均價差幅最大的前十大站點。其中，捷運忠義站周遭住宅的平均單價與北投區的價差幅度高達34.3%。而位於大安區的捷運麟光站，相較大安區的均價，價差高達31.9萬元，為榜上最高。

CP值最高在這！ 忠義站房價便宜逾三成奪冠！

淡水信義線上的捷運忠義站，近一年捷運周邊住宅的平均單價為39.0萬元，而所屬的北投區整體平均單價則為59.3萬元，價差達20.3萬元，差幅高達34.3%，幅度位居第一。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，捷運忠義站雖位於北投區，但地勢上較鄰近淡水區，離北投精華地段較遠，周邊則多以公寓產品為主，也導致房價與北投區整體行情出現落差。不過，站點鄰近關渡生活圈，周邊還有好市多等大型量販店，生活機能有一定水準，再加上捷運忠義站鄰近關渡平原和台北藝術大學，擁有獨特的自然景觀和休閒去處，對於首購族或退休族群而言，反而成為價格親民、環境宜居的購屋選擇。

蛋黃區也能撿便宜！ 大安區、中正區入榜

至於文湖線的捷運麟光站與捷運六張犁站，與所屬的大安區平均房價相比，價差幅度分別達30.5%與22.6%、價差則達到了31.9萬元及23.7萬元。陳金萍指出，這兩站皆位於大安區邊緣地帶，鄰近文山區交界，周邊多為屋齡較高的老社區，且商業機能較為分散，自然比不上敦化南路、仁愛路等核心地段的生活圈成熟度，因而市場關注度較低，價格上漲速度較緩。不過，陳金萍也強調，捷運麟光站與捷運六張犁站的交通條件不俗，距離信義安和站、科技大樓站僅一至兩站，且生活機能仍具一定水準，對於預算有限、但希望搶進大安門牌的購屋族而言，是相對高CP值的選擇。

至於位於中正區的捷運西門站、捷運善導寺站，與行政區的價差幅度則分別為14.8%、12.2%，若與平均單價來看則落差約14.0萬元、11.6萬元。陳金萍指出，松山新店線的捷運西門站雖鄰近西門町商圈，但周邊以商業用途為主，加上開發較早，住宅產品多為老舊華廈與公寓，屋齡普遍偏高，因此房價上漲動能相對受限。而板南線的捷運善導寺站與捷運台北車站、捷運忠孝新生站僅相隔一站，具備交通優勢，然而同樣有住宅供給稀少、產品老舊等因素，加上周邊多以公家機關、商業用途為主，也使得房價未隨區域整體行情同步攀升。

陳金萍表示，榜上10個捷運站點周遭的住宅，結合了「價格相對實惠、市中心地段、近捷運」等優勢，對於重視生活機能與交通便利，卻想要找便宜的購屋族而言，不失為好的找房起點。