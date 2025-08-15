黃立成轉作空頭司令！獲利10億清倉　25倍槓桿重押ETH跌

▲麻吉大哥黃立成。（圖／記者張一中攝）

記者葉國吏／綜合報導

麻吉大哥黃立成，近期在短短幾小時內完成了從多頭獲利到空頭押注，驚人反轉操作引起關注。黃立成這次開25倍槓桿押注以太坊（ETH）價格下跌，引發市場高度關注。

根據MAX交易所數據顯示，黃立成先從ETH、HYPE與PUMP的多單中狂賺1600萬美元（折合新台幣約4.8億元），累計獲利突破3383萬美元（折合新台幣約10億元）後迅速平倉，接著火速反手開出1100枚ETH空單，槓桿高達25倍。

鏈上監測平台 @OnchainLens 13日也發文提及Machi Big Brother（麻吉大哥）黃立成的反轉操作，引起許多幣圈人士關注。ETH價格在昨日創下新高，接近4800美元，黃立成這次操作可說是相當大膽。

這並非黃立成第一次大膽操作，今年7月，他在迷因幣PUMP暴跌五成的情況下逆勢加碼做多，雖一度浮虧超過1200萬美元，但憑藉高槓桿與市場反彈成功翻身。如今，他選擇在ETH高位獲利清倉後迅速轉空，被市場解讀為對短期價格突破新高的疑慮。