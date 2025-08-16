ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

永慶加盟四品牌竹苗經管會　募得1362袋熱血

▲永慶加盟四品牌竹苗區經管會8月7日在新竹遠東巨城購物中心舉辦「公益捐血嘉年華」，共募得915袋熱血。（圖／永慶房產集團提供）

財經中心／綜合報導

每到夏季，血庫總是缺血告急！永慶房產集團加盟四品牌竹苗區經管會在8月7日、8月8日舉辦「公益捐血嘉年華」，號召永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產竹苗地區所有加盟店，全力幫助新竹捐血中心募集熱血，兩天共募得1,362袋熱血。

永慶加盟四品牌竹苗區經管會今年特別製作「7-ELEVEN X 永慶加盟四品牌竹苗經管會」200元聯名禮券，作為捐血禮品，回饋前來捐血民眾，成功吸引民眾參加。值得一提是，8月7日在新竹遠東巨城購物中心的捐血活動，新竹市仲介公會熱情協辦，今年派出5台捐血車以消化捐血人潮，還邀請陽光基金會、喜憨兒社會福利基金會等公益團體，在現場舉辦小型公益園遊會，當日攤位所得全數捐贈公益團體。

永慶不動產暨永義房屋竹苗區經管會長陳紹慶開心表示，近年來募集到的血袋數量逐年成長，讓捐血中心願意全力支援，出動新竹縣市全部的捐血車，才能募集這麼多血袋。我們的活動也獲得麥當勞新豐新興店的認同，熱情贊助2,000個杯套作為捐血贈品。今年我們也擴大邀請公益團體舉辦小型園遊會，讓大家在響應捐血的同時，也能一起做公益，傳遞更多溫暖。

▲今年「公益捐血嘉年華」同時舉辦園遊會，邀請陽光基金會、喜憨兒基金會等七個公益團體，讓民眾捐血、同步做公益。（圖／永慶房產集團提供）

此外，為了避免民眾長時間等候，有巢氏房屋竹苗區經管會長楊博舜分享，在8月7日新竹巨城捐血活動，還規劃捐血Line群組，可先領號碼牌、掃描QRcode，即時查詢排隊進度，在等待期間可到公益攤位逛逛或進入百貨公司購物。而在8月8日竹南運動公園的場次，因應現場排隊人潮狀況，派出志工引導部分民眾前往鄰近的竹南捐血室，有效分流人潮，減輕了醫護人員的工作壓力，讓活動能更順利進行。

▲永慶加盟四品牌竹苗區經管會8月8日竹南運動公園的場次，派出四隻集團吉祥物，吸引民眾前來捐血活動，當天共募得447袋。（圖／永慶房產集團提供）

台慶不動產竹苗區經管會長洪邦凱表示，這張特別準備的聯名200元禮券，成功吸引民眾目光，也讓大家更踴躍捲起袖子、捐出熱血，民眾只要完成捐血250cc即可獲得一張，捐血500cc則有兩張，再加上限量麥當勞提袋，讓熱血民眾不僅做公益，也能滿載而歸。

永慶房產集團不只提供專業房地產買賣服務，平常更積極支持在地公益活動，除了贊助學校發展體育活動、幫助弱勢團體和偏鄉，也舉辦淨灘、捐血等活動，積極落實企業社會責任，一起將正向力量擴散至各角落。

股價漲8成「下一座護國神山是它！」財經達人點2關鍵

救妻小3度跳坑！　金管會曝適用1法：可賠800萬

巴菲特出手！聯合健康股飆13%

BBU概念兩檔標配股　電池備援電力模組

傳川普政府入股Intel　股價一度大漲5.3%

南橫墜谷拒賠惹議　產壽險公會聲明「已獲理賠、報導非事實」

通膨蠢動Fed卻要降息　投銀示警：美元恐重現近20年前罕見衝擊

南寶樹脂上半年EPS達10.64元　毛利率與營業利益率雙創新高

美國台灣形象展在新科技物流重鎮達拉斯展出　參展商翻倍達150家

債券ETF超級除息周將啟　12檔年化配息率衝破6%

