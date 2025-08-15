川普推美政府入股英特爾　台積電慘了！專家警告：更危險

記者劉邠如／綜合報導

美國總統川普宣布，考慮向輝達（NVIDIA）與超微（AMD）徵收15%的中國銷售收益，換取讓兩家公司繼續向中國大陸出口人工智慧H20晶片。根據規劃，該抽成僅適用於銷往中國的營收，且產品仍僅限於H20等低階版本，不會影響美國國家安全或產業競爭優勢。台灣大學電機博士，知識力專家社群創辦人曲建仲(曲博)分析，這項安排可讓廠商賺取中國市場收益，同時美國政府也能分得一部分，完全就是川普「就是一個商人」的可能作法。

不過，外界也質疑，這是否意味著美國仍得在中國市場低頭？曲博認為並非如此。他分析，從中國大陸的角度來看，官方早已表態，希望企業優先採用本土晶片，顯示出培植國內半導體產業的決心。過去外界普遍認為，美國政府的立場是盡可能避免晶片流入中國，以維持領先優勢；但業界則主張，只要是中國已具備量產能力的產品，就應該出口，否則中國市場勢必轉向本土供應商，反而加速對手壯大。曲博指出，川普此舉等於承認了業界的觀點，而中國的反應也進一步驗證了這一點。

另有消息指出，川普政府正與英特爾（Intel）洽談，美國政府可能直接入股該公司。對此，曲博認為，入股只是資金挹注，無法解決英特爾目前在製造、良率上的核心問題。若要振興晶圓代工業務，必須聘請具成功經驗的晶圓廠長，深入廠區監管生產與供應鏈，確保製程穩定，但英特爾現任執行長上任近半年，尚未在此領域做出改變。資金只能解決短期資金需求，無法化解製程困境，一旦成效不彰，不排除川普仍會將目光轉向台積電。

至於美國政府是否會因此放棄要求台積電入股，曲博直言兩者應分開看。理論上，台積電董事長已明確表示「沒興趣」，但若開口的是美國總統，對方仍有許多方式施壓，因此情勢仍需觀察。他強調，目前川普入股英特爾的細節未明，對後續影響難下定論，但不能排除美方未來對台積電提出更進一步要求的可能性。

對於記者追問「以川普商人個性不願意吃虧，未來台積電是否有可能處境更危險？」曲博也回應，「確實有可能會提出更進一步的要求」，未來也不排除美方可能向台積電「索求更多」。