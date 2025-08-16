半年報出爐！上市如興續列處置股　上櫃5家調整交易方式

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

隨著上市櫃公司半年報全數出爐，證交所與櫃買公司經形式審閱第2季財務報告後，上市如興（4414）將續列處置股，上櫃有價證券應調整交易方式者計有淳紳（4529）、唐鋒（4609）、尚茂（8291）、嘉鋼（2067）及天蔥（2740）5家，都將自19日起實施。

證交所表示，經形式審閱國內上市公司（除金融保險公司計33家申報期限至9月1日外）114年第二季財務報告，如興最近兩期公告申報財務報告顯示淨值均逾3億元並達所列示股本二分之一以上，核已符合證交所營業細則規定，公告自8月19日起將其上市有價證券繼續列為變更交易方法。

櫃買中心則表示有5家公司調整交易方式，其中繼續變更交易方法並新增採分盤方式交易有淳紳及唐鋒，上述2家公司因財務報告顯示淨值已低於所列示股本十分之三，繼續變更交易方法並新增採分盤方式交易。

另繼續變更交易方法但取消採分盤方式交易有尚茂，主要是因財務報告顯示淨值已不低於所列示股本二分之ㄧ，惟淨值未較前期增加，且經會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之核閱報告，故繼續變更交易方法但取消分盤方式交易。

而恢復普通交割方式交易則有嘉鋼及天蔥，2家公司因財務報告顯示其淨值已不低於所列示股本二分之一且較前期增加，另亦無其他各款應變更交易方法之情事，恢復為普通交割方式交易。

另外，上櫃公司退場機制已於2020年4月1日起實施，查尚茂因自2022年第二季財務報告起，經會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之查核或核閱報告，因此自該年度8月18日起列為變更交易方法，將於今年8月18日逾3年，其原因仍未消滅，櫃買中心將依規公告該公司有價證券停止櫃檯買賣，提醒投資人注意。