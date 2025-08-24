ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

每月「這2天」是申請退休最佳日期！人資：可多領一個月年金

勞工必須在「離職並完成退保」的隔天，才具備申請老年年金的資格。年金核准後，會從申請當月起按月發放，並於「次月底」前匯入帳戶。（示意圖／pixabay）

▲人資建議不要在月底辦理退休，最好提前2天退休，可以多領一個月年金。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

一名在職場奮鬥超過30年的男子，在4月剛滿65歲，原本計畫做到4月底才從公司退休，完成所有交接後正式離職。但在公司人事部門的提醒下，他提前於4月28日辦理退保，這個決定不僅讓他鬆了一口氣，還多領了一個月的勞保老年年金。該名男子坦言，當初根本不知道「退保日」的選擇會影響退休金的發放時程，幸好有同仁協助，否則就可能錯失一筆可觀的收入。

依照勞保局規定，勞工必須在「離職並完成退保」的隔天，才具備申請老年年金的資格。年金核准後，會從申請當月起按月發放，並於「次月底」前匯入帳戶。若退保時間落在當月最後一天，實際申請日將順延至次月，等於會晚一個月開始領取年金。

以這名男子為例，若他照原訂計畫在4月30日退保，那麼5月1日才可提出申請，5月才開始計算月退金，直到6月底才能收到第一筆款項；但若提早在4月28日退保，則可於4月29日遞件申請，從4月起開始發放年金，5月底就能入帳。雖然少領了兩天薪水，卻換來整整一個月的退休金，他直呼這個選擇「相當划算」。

近日坊間也流傳不少關於勞保年金的傳言，例如只要在每月15日以前提出申請，月底就能拿到第一筆年金；若超過15日，則要等到下個月月底之後才能入帳。對此，勞保專業頻道「張秘書」在YouTube上特別提醒，這類說法與官方規定並不相符，請勿輕信網路謠言。

張秘書進一步建議，準備退休的勞工，在選擇退保時間時，應避免卡在每月最後一天，建議最好在28日或29日辦理退保，才能確保不會錯失當月資格。只要退保日算準、申請日提早，年金便可按期發放，讓辛苦一輩子的勞工順利領到每一分該得的保障。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

