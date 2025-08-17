大全聯刷卡縮水第一槍！玉山銀取消現金回饋　10／15生效

▲大潤發將改名為「大全聯」，信用卡交易優惠也出現變動。（圖／記者林育綾攝）

記者陳瑩欣／台北報導

全聯併購大潤發後，今年8月1日起，全台門市品牌全面更換為「大全聯」，信用卡交易變動也隨之而來。玉山銀率先開出第一槍，正式公告自10月15日起，卡友在大全聯刷卡消費不列入現金回饋。

玉山銀公告，10月15日起，非一般消費項目新增：大全聯 (含PX Pay及全支付) 之交易。受到相關異動調整影響，包括玉山e point、紅利點數、現金回饋及合作聯名團體所提供之聯名團體點數或回饋 (包含但不限於OPENPOINT點數、星宇航空哩程、P幣、漢神巨蛋購物金回饋及漢神巨蛋無限卡會員點數及未來聯名合作之對象) 等消費回饋，都將不再提供。

銀行主管私下透露，國內信用卡除了與特約商店活動外，大多提供一般消費回饋率1％到1.5％，由於全聯已有福利點等多項優惠，銀行刷卡現金回饋多已排除民眾在全聯消費的選項，而隨著大潤發被併入全聯，目前市面上已有多家銀行內部作業告知「大全聯刷卡現金回饋認定方式比照全聯」，等同不給予優惠，不過玉山銀是第一家明文揭示權益縮水的業者。

另外，發行「大潤發聯名卡」的台新銀行則是公告，因應大潤發加入全聯集團，品牌更名為大全聯，自9月12日起大潤發聯名卡將更名為大全聯信用卡並提供新權益，原卡可續用，待原卡到期、掛失或毀損，將換發大全聯信用卡新卡面。

台新銀指出，大全聯信用卡自9月12日起至12月31日止，店內消費享每100元給最高福利點12點；店外消費享每100元給最高福利點15點，卡友仍可享好康。