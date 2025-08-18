宏達電連拉2根漲停 新品利多蓋過業績虧損

不畏業績虧損壓力，宏達電（2498）因新品發表利多連續2個交易日亮燈漲停！今（18）日買單持續湧入，開盤不到5分鐘成交量破1.6萬張，在上市公司中排名第6。

張忠謀「40年前的今天」飛抵台灣 開啟台積電傳奇之路

在40年前的今天，於1985年8月18日，台積電創辦人張忠謀從美國飛抵台灣，當時工研院董事長徐賢修親自前往機場迎接，自此展開他與台灣、與台積電的一場「命運的約會」。當時54歲的張忠謀不僅接任工研院第3任院長，更在任內籌劃創辦台積電，寫下台灣高科技產業史最關鍵的一章。

川普關稅訂單急凍！ 勞動部曝車燈廠412人放無薪假

川普關稅談判最終結果尚未出爐，產業衝擊先浮現。勞動部除先向外證實已有4.2萬名勞工因此失業，今（18）日再公布最新減班休息（無薪假）統計，至8月15日已有近4000人實施，高達91%集中在製造業，半個月淨增加近500人；其中受美國關稅衝擊的人數達2388人，較7月底增加653人，本次新增1家汽機車車燈業者，因商品主要外銷美國，單一工廠爆增412人實施無薪假。

台股盤中創24431點新高！ 法人：台積電領航指數持續上行

今日台股延續上周強勁走勢，早盤最高觸及24,431點，成功突破歷史高點續寫新紀錄，國泰投信指出，台股加權指數有將近6成的科技類股，其中護國神山台積電（2330）比重高達近4成，在台積電帶領下，全台半導體產業鏈受惠力度強，有望走出關稅不確定性陰霾，帶動大盤持續上行。

273萬人看過來！18檔台股ETF除息一次看 00878貼息2檔率先填

8月台股ETF除息重頭戲於今（18）日登場，根據CMONEY以及各投信官網資料顯示，今日除息ETF高達18檔，總受益人數高達273萬多人，至截稿前為止，順利填息有凱基台灣AI50（00952）、富邦臺灣優質高息（00730）兩檔，受益人數達173萬國泰永續高股息（00878）則是處填息狀態。

快訊／台積電跌10元至1170 台股開盤下跌62點

美股4大指數跌多漲少，台股今（18日）以24272.55點開出，指數下跌61.93點，跌幅0.25％。

債券ETF規模成長前五揭曉！美債僅00768B入榜 8/18此次除息最後買進日

今年債券ETF整體規模普遍回落，但仍有產品逆勢成長。其中，群益優選非投等債（00953B）表現最亮眼，年初以來規模增加192億元，居債券ETF增加金額首位。復華20年美債（00768B）則為市場黑馬，今年首次配息即祭出年化近10%的高水準，成功吸引資金卡位，年初至今規模大增45億元，增加金額名列債券ETF第四位，也是美債ETF第一名。

德翔海運預告上半年獲利年增逾220% 加訂4艘最看好的中型貨櫃船

股票在香港上市的我國德翔海運(02510.HK)，近日預告公司上半年歸屬母公司淨利潤約1.8億至2億美元，年增率高達220%-255%，有望奪得業界冠軍；另公司上周加碼訂造4艘5300箱(20呎櫃)中型貨櫃船，去年9月訂造的兩艘4300箱船舶訂單也升級為兩艘5300箱。目前中小型貨櫃船是市場看好度最高的船型。

大全聯刷卡縮水第一槍！玉山銀取消現金回饋 10／15生效

全聯併購大潤發後，今年8月1日起，全台門市品牌全面更換為「大全聯」，信用卡交易變動也隨之而來。玉山銀率先開出第一槍，正式公告自10月15日起，卡友在大全聯刷卡消費不列入現金回饋。

台積電創1200元天價 7159人下車不玩

權值龍頭台積電（2330）13日寫下1200元天價，市值超過31兆元，但引發獲利了結賣壓，集保統計，台積電至8月15日為止單周股東人數退至158萬3940人，較前一周減少7159人。