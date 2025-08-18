273萬人看過來！18檔台股ETF除息一次看　00878貼息2檔率先填

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

8月台股ETF除息重頭戲於今（18）日登場，根據CMONEY以及各投信官網資料顯示，今日除息ETF高達18檔，總受益人數高達273萬多人，至截稿前為止，順利填息有凱基台灣AI50（00952）、富邦臺灣優質高息（00730）兩檔，受益人數達173萬國泰永續高股息（00878）則是處填息狀態。

00878今年第三季配息0.4元，年化配息率約7.62%，由於去年配出0.55元配息高點，配息金額呈現連三降，但在今年第一、二季分別配息0.5及0.47元，此次則配發0.4元，今日股價以20.77元開出，一度來到盤上20.78元，之後就在盤下游走。

00878前十大成分股依序為國泰金（2882）9.65%、中信金（2891）8.92%、聯電（2303）6.17%、聯發科（2454）4.60%、華碩（2357）4.33%、光寶科（2301）3.88%、日月光（3711）3.45%、瑞昱（2379）3.35%、廣達（2382）3.27%、聯詠（3034）3.19%。

今日除息18檔ETF只有填息00952、00730兩檔，00952月配息0.02元，年化報酬率2.39%，今日開平走高，最高來到10.54元，00730月配息0.11元，年化報酬率5.73%，今日以24.35元開出，最高來到24.4元。

主動群益台灣強棒ETF(00982A)經理人陳沅易表示，從資金面來看，台股融資餘額從3/6日最高的3286億下滑至4月底最低點的2081億，目前融資餘額只回升至2400億，顯示股市未有過熱狀況，後續即便出現回檔修正也不容易出現如四月初不理性拋售的賣壓，目前仍看好台股在關稅落地後有補漲空間。美國對等關稅政策將是影響下半年景氣走勢關鍵變數，將直接牽動台灣出口競爭力及投資信心。若稅率不利，可能壓抑部分傳產與成熟製程產品的出貨動能，不過因AI 產業仍為支撐下半年景氣穩定的核心動能。

國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢預期，台股至明年Q2短線受到政策不確定性影響，整體表現偶有波動，但資金面相當充沛，有望支撐台股下半年行情，其中原因有三；首先，根據最新Fed Watch工具指出，聯準會最快9月降息1碼機率大幅提高，其次大而美法案出台後，對民間與企業端挹注消費能力，刺激整體消費與資本支出的能量是更為強勁的；第三，美國GENIUS天才法案通過，法案明確規定穩定幣儲備資產必須由美元或美債支持，並為穩定幣建立全面監管架構，變相提升美元的乘數效果。

