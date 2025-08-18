快訊／台股漲148點收22482　台積電維持平盤價1180

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
台股今（18日）開低走高，加權指數終場大漲148.04點，以24482.52點作收，漲幅0.61％，成交量4435.03億元。
美股前一交易日跌多漲少，台股上午以下跌61.93點開出，指數開低走高，盤中最高達24515.65點，最低24257.3點，終場收在24482.52點。
今日台股盤中最高一度上漲181.17點，衝至24515.65點史上新高，不過尾盤漲幅小收斂。盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1180元；鴻海（2317）上漲3元至210元；聯發科（2454）上漲40元至1410元；廣達（2382）下跌1.5元來到269元；長榮（2603）下跌0.5元至197.5元。
今天漲幅前5名個股為康霈*（6919）上漲14.5元，漲幅10％；富采（3714）上漲3.5元，漲幅10％；台玻（1802）上漲3.4元，漲幅10％；虹光（2380）上漲0.5元，漲幅10％；海華（3694）上漲8.7元，漲幅9.99％。
跌幅前5名個股則為如興（4414）下跌0.95元，跌幅8.12％；凌航（3135）下跌2.75元，跌幅7.54％；三集瑞-KY（6862）下跌9元，跌幅6.08％；州巧（3543）下跌2.1元，跌幅5.92％；智伸科（4551）下跌9.5元，跌幅5.52％。
資料來源：證交所
