快訊／台股漲148點收22482　台積電維持平盤價1180

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（18日）開低走高，加權指數終場大漲148.04點，以24482.52點作收，漲幅0.61％，成交量4435.03億元。

美股前一交易日跌多漲少，台股上午以下跌61.93點開出，指數開低走高，盤中最高達24515.65點，最低24257.3點，終場收在24482.52點。

今日台股盤中最高一度上漲181.17點，衝至24515.65點史上新高，不過尾盤漲幅小收斂。盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1180元；鴻海（2317）上漲3元至210元；聯發科（2454）上漲40元至1410元；廣達（2382）下跌1.5元來到269元；長榮（2603）下跌0.5元至197.5元。

今天漲幅前5名個股為康霈*（6919）上漲14.5元，漲幅10％；富采（3714）上漲3.5元，漲幅10％；台玻（1802）上漲3.4元，漲幅10％；虹光（2380）上漲0.5元，漲幅10％；海華（3694）上漲8.7元，漲幅9.99％。

跌幅前5名個股則為如興（4414）下跌0.95元，跌幅8.12％；凌航（3135）下跌2.75元，跌幅7.54％；三集瑞-KY（6862）下跌9元，跌幅6.08％；州巧（3543）下跌2.1元，跌幅5.92％；智伸科（4551）下跌9.5元，跌幅5.52％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 康霈*（6919） 159.5 ▲14.5 ▲10.0％ 富采（3714） 38.5 ▲3.5 ▲10.0％ 台玻（1802） 37.4 ▲3.4 ▲10.0％ 虹光（2380） 5.5 ▲0.5 ▲10.0％ 海華（3694） 95.8 ▲8.7 ▲9.99％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 如興（4414） 10.75 ▼0.95 ▼8.12％ 凌航（3135） 33.7 ▼2.75 ▼7.54％ 三集瑞-KY（6862） 139.0 ▼9.0 ▼6.08％ 州巧（3543） 33.35 ▼2.1 ▼5.92％ 智伸科（4551） 162.5 ▼9.5 ▼5.52％

資料來源：證交所