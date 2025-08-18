關稅海嘯第一排「宣布周休三日」　財經專家：休假潮開始

▲瀧澤科宣布，將實施每周五休假制度。（圖／翻攝自臉書／游庭皓的財經皓角）

記者周亭瑋／綜合報導

美國關稅政策衝擊台灣各大產業鏈，台灣瀧澤科技（6609）近日就宣布，實施「每周五固定休假」制度，預計執行三個月，後續將視訂單狀況再行調整。對此，財經專家游庭皓直言，工具機休假潮開始；而不少網友則感嘆，「工具機真的是海嘯第一排，真的會很艱辛」、「周休三日來了」。

台灣瀧澤科技股份有限公司日前公告，因應景氣底迷，且受美國關稅及台弊升值等因素沖擊，本公司將自8月22日起，實施每周五休假制度，「這項調整是為養精蓄銳、秣馬厲兵，為將來景氣回升做准備。」

同時，瀧澤科也表示，考量到新的休假制度，每周四為最後出貨日，周五當天將停止所有交貨事宜，「若有緊急需求，仍可透電子郵件與承辨窗口聯繫，我們將於下周一上班後第一時間處理。」

消息曝光後，游庭皓在臉書轉發，直呼「工具機休假潮開始，等於周休三日，但調整是為了養精蓄銳、秣馬厲兵，為將來景氣回升做準備！」

對此，網友們紛紛回應，「老闆讚！其實就是多照顧員工，增加留下來的向心力，一旦失去了，有時就回不來了」、「薪水薄了，親情厚了」、「居然沒有減薪」、「等於每月放四天無薪假？還是正常給薪？」「蠻樂觀的」、「員工可藉此進修，提升未來的可能」、「這個時候就是買新的機台設備，員工與雇主進修的好時機」。

