新手投資「要選台積電 or 0050？」　網曝1關鍵給答案

▲新手投資要選0050還是台積電？（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

如果才剛開始學習投資，要怎麼選？近日有網友發文表示，她有意每個月存5000元，大家會比較建議選擇0050還是台積電？貼文曝光後，引起討論，其中不少網友都認為，以新手來說，還是買0050會比較好一點。

這名網友在Dcard上，以「月存5000建議0050還是台積電」為標題發文，提到她如果想要一個月存5000元，大家會建議買0050還是台積電呢？她其實看到蠻多人都說，0050的走向跟台積電差不多，與其買0050，還不如直接買台積電，大家怎麼看？

貼文曝光後，不少網友都認為，「股市新手推薦0050」、「股市小白一律0050，現在才50多元，未來幾年破100元不難。台積電很棒，但跌下來的時候，你沉得住氣嗎」、「買0050，但你要有錢」、「最好入手的就是0050」、「我是買0050，每個月扣5000元」。

也有網友建議，「看你是要長期還是短期，買了不賣，準備退休金的話0050，存個三年、五年準備買房結婚之類的，台積電可能比較好」、「短期1、2年買台積電，長期10、20年買0050」、「存5年以上0050，5年以內台積電」。另還有網友認為，「006208比較好」。