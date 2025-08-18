美國台灣形象展3天吸引逾萬參觀者　促成9600萬美元商機

▲在達拉斯舉行的美國台灣形象展，3天吸引逾萬參觀者。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

2025年美國台灣形象展於美國時間8月16日在德州達拉斯圓滿落幕，3天展期吸引來自各界超過1萬人次的參觀者，促成9600萬美元商機。參加台美供應鏈合作及投資論壇的奧克拉荷馬州副州長Matt Pinnell也正式宣布，將在台灣開設辦事處，預計今年底前啟用，進一步強化雙邊經貿合作。

本屆展覽以「共享願景，邁向雙贏」為主題，展示在「先進製造」、「智慧科技」、「智慧健康」等領域的台灣優質產品及解決方案，本次更首度籌組赴美採購團，不僅促進雙邊貿易與投資，也為台灣企業作為美國值得信賴的供應鏈夥伴提供重要平台。

這次展出多項重大成果，在智慧製造館的台灣自動化機械製造大廠東佑達成功接洽美國知名系統整合商，雙方將就倉儲系統中使用的機械手臂設備進一步洽談合作。

從事產業自動化研發生產的迅得機械，透過本展接觸到SpaceX的供應商，有機會將迅得的設備整合到其智慧倉儲系統中。

智慧醫療館的長庚醫院，自行研發的嬰兒超音波吸引德州知名嬰兒用品公司目光，雙方將洽談合作細節，另也有望與德州知名醫學中心合作，推動該產品在美國落地。

Taiwan Select食品館邀請來自美國西岸的台商食品通路商iTaiwan Foods參展，展前協助該商媒合採購上架30餘款台灣商品，該商同時於展中尋獲未來開放連鎖加盟展店可合作的對象，iTaiwan Foods表示透過本次展出，預估營業額可成長20-25%。

智慧科技館的無人機知名企業雷虎科技表示，在形象展可以接觸到專業展較難接觸到的政府單位，此次奧克拉荷馬州副州長專程來訪形象展，也特別造訪雷虎攤位。

互宇向量的光纖陀螺儀是無人機關鍵零件，受到美國航太業者青睞，其產品性能佳且具成本優勢，有望達成合作。

德州警政採購單位和交通委員會特別來訪與我參展商洽談安全監控、智慧交通產品和整合方案，而知名美商Amazon特別主動前來尋找電動車電池供應商。

宜科為全台首家研發AI辨識回收設備及建廠服務公司，來參觀展覽的德州政府回收專案執行公司代表認為此技術有助於德州掩埋場清運的專案計畫，後續將持續與宜科討論AI回收辨識應用。

展期內舉辦的台美供應鏈合作及投資論壇，美台商會會長Rupert Hammond-Chambers 主持專家對談，與鴻海美國地區總部總經理蕭才祐、群聯電子(美國)總裁兼總經理吳宗誠、環球晶美國總經理Mark England分享台美合作經驗。

業者提及，人工智慧高速發展驅動了對運算能力、技術供應鏈與數據中心的高度需求，美國正是這些關鍵基礎建設核心地區，對於發展AI應用與智慧製造極具吸引力；供應鏈安全則是另一重大考量，在美生產關鍵產品可減少對進口的依賴，降低地緣政治風險。

對談亦提到台美文化互補優勢，台灣工程師靈活專業，與擅長軟體創新的美方人才結合，有助打造敏捷在地團隊，快速回應市場變化。

關於投資美國部分，德州經濟發展廳指出，德州為全球第八大經濟體、連23年全美出口第一，且免企業與個人所得稅；尤其半導體製造占美國約36%，並以16所大學與《德州晶片法案》強化產業與人才。此外，奧克拉荷馬州副州長Matt Pinnell也正式宣布，將在台灣開設辦事處，預計今年底前啟用，進一步強化雙邊經貿合作。

首度在美國達拉斯舉辦的「美國商機日」，共有30家台灣指標性進口商與50家美國企業進行140場洽談。美方陣容包含北美最大脫水馬鈴薯供應商、加州精品連鎖咖啡品牌等重量級企業等。

台灣半導體設備相關企業指出，受美中關稅政策影響，透過採購美國原料可避開關稅並增強在美半導體客戶的競爭力。隨著越來越多台廠赴美設廠，開發當地供應商更顯迫切。