永豐金除息秀後天壓軸登場　4金控已填息達陣

▲台股示意照。（圖／記者李毓康攝）
記者巫彩蓮／台北報導
永豐金（2890）除息秀將在本周四（21日）壓軸登場，由於14家金控中已有兆豐金（2886）、國票金（2889）、玉山金（2884）與富邦金（2881）已先填息達陣，逾174.5萬股民歡喜迎來息利雙收。
依照永豐金公告，21日除息每股配0.91元現金、0.34元股票，合計1.25元，預計9月22日入帳。
兆豐金於8月7日除息，每股配發1.6元，除息參考價41.4元，當周股東人數為50萬人，18日股價最高來到43元順利填息，相當於只花8個交易日完成填息，為4家填息的金控股中效率最佳，預定9月5日入帳。
國票金於7月29日除權息，每股配發0.3元現金與0.287元股票，合計配發0.587元，除權息參考價15.1元，除息當周約擁有22萬股民，已在8月13日完成填息，並已在8月15日入帳。
玉山金在7月22日除權息，每股配發1.2元現金與0.1元股票，合計配發1.3元，除權息參考價為32.65元，已於8月14日填權息，歷時18個交易日達陣，58.5萬股民預定8月27日入帳。
富邦金在7月1日除息，每股配發4.25元現金，除息參考價為83.1元，已在8月13日填息，歷時32個交易日，為近6年來費時最久的紀錄，約44萬股民已在7月31日領取現金股利，至於除權0.25元尚待公告執行。
