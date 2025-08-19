快訊／20萬股民注意！00939連3配0.068元 9／2除息

擁有20萬股民的月配型台股ETF統一台灣高息動能今（18）日公告最新配息結果，預計每股配0.068元，9月2日除息，9月24日入帳。

振大環球預計9月上市 估明年下半年產能有望年增最多4成

成衣代工廠振大環球（4441）預計將於9月上旬掛牌上市，公司今日表示，2025年上半年營收年增近五成，若排除匯損影響，實際每股盈餘（EPS）可達9元以上。公司指出，隨主要客戶積極擴張通路、推動品牌轉型策略，振大環球同步展開產能布局，除在印尼新增代工產能，亦重啟馬達加斯加二期建廠計畫，預期2026年下半年整體產能將較今年增加3至4成。

美降息見曙光 券商：AI帶動科技股2025下半年「柳岸花明又一村」

全球金融市場在川普對等關稅政策的衝擊下，經歷了股、匯、債市的劇烈震盪。然而隨市場逐步消化政策影響，投資氛圍已顯著回溫。永豐金證券攜手證交易所舉辦專題講座，指出2025下半年投資市場「柳岸花明又一村」，因川普關稅大戲已近尾聲，加以第二季企業財報表現優於市場預期，美國聯準會（Fed）降息可能性再度浮現，資金正重新聚焦人工智慧（AI）等基本面強勁的產業。

遭爆「零日攻擊」導演拿2872萬就安基金補助 勞動部發聲明否認

國民黨桃園市議員凌濤今（18）日舉行記者會揭露，電視劇「零日攻擊」導演羅景壬團隊在2022年到2024間，獲得就業安定基金2872萬元補助，質疑拿人民納稅錢養「綠友友」，勞動部今日發聲明澄清，否認補助拍攝「零日攻擊」影片。

台積電、饗樂餐飲都上榜！ 133家績優營業人獲5項稅務優待

財政部北區國稅局今（18）日公告轄下逾6萬家營業人績優評鑑結果，其中只有台積電（2330）、聯電（2303）、饗樂餐飲等133家業者上榜，國稅局指出，受肯定的業者將享有5大稅務上的優待，並獲表揚。

台股飆漲逾160點攻破24500新紀錄 4千金股助威

台股今（18）日在權值股聯發科（2454）重返1400元價位下，千金股表現活躍，不但健策（3653）亮燈漲停，奇鋐（3017）、智邦（2345）盤中皆刷天價，加權指數在午盤大漲逾160點，最高來到24500.34點，刷新歷史紀錄。

張忠謀「40年前的今天」飛抵台灣 開啟台積電傳奇之路

在40年前的今天，於1985年8月18日，台積電創辦人張忠謀從美國飛抵台灣，當時工研院董事長徐賢修親自前往機場迎接，自此展開他與台灣、與台積電的一場「命運的約會」。當時54歲的張忠謀不僅接任工研院第3任院長，更在任內籌劃創辦台積電，寫下台灣高科技產業史最關鍵的一章。

宏達電連拉2根漲停 新品利多蓋過業績虧損

不畏業績虧損壓力，宏達電（2498）因新品發表利多連續2個交易日亮燈漲停！今（18）日買單持續湧入，開盤不到5分鐘成交量破1.6萬張，在上市公司中排名第6。

烏克蘭重建一手商機掌握在歐美國家 但貿易量增加就有利散裝船

烏克蘭總統澤倫斯基美國時間本月18日在歐盟、北大西洋公約組織與歐洲多國領袖陪同下，與美國總統川普會談俄烏停火條件，裕民航運(2606)高階台北時間18日晚間指出，未來烏克蘭重建一手商機是由歐美國家掌握，其他國家能得到的是間接利益，不過只要貿易量增加，對散裝船運就有利，預計明年展開重建，由於是十年計畫，估計貨量不會暴增。

永豐金除息秀後天壓軸登場 4金控已填息達陣

永豐金（2890）除息秀將在本周四（21日）壓軸登場，由於14家金控中已有兆豐金（2886）、國票金（2889）、玉山金（2884）與富邦金（2881）已先填息達陣，逾174.5萬股民歡喜迎來息利雙收。