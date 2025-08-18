ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

899人慘了！上櫃公司尚茂財報爆雷未改善　後天起停止買賣

記者陳瑩欣／台北報導

櫃買中心今（18）日公告，擁有899名股東的上櫃銅箔基板公司尚茂（8291）因會計師對111年第2季財報出具繼續經營能力存在重大不確定性之查核或核閱報告，其上櫃有價證券經本中心公告自111年8月18日起列為變更交易方法，至114年8月18日已逾三年仍未改善，自後天（8月20日）起停止櫃檯買賣。

櫃買中心指出，這項裁決是依照證券商營業處所買賣有價證券業務規則第12條之1第1項第20款之情事(即俗稱之退場機制)辦理。尚茂公司如未能符合業務規則第12條之1第2項規定檢具相關證明書件申請恢復交易，其上櫃有價證券於停止買賣屆滿六個月後，櫃買中心得終止其有價證券櫃檯買賣。

依照集保最新統計，目前尚茂股東人數為899人，不過有超過一半以上，高達582人為持股未達千股的零股交易人，另持股1張以上未達5張的投資人高達195人，相當持股不到5張的小股東高達86%，而手握尚茂千張以上股票的大股東只有3人，形成強烈對比。

尚茂在晚間亦提出3大強化改善措施，希望能夠化解經營疑慮：
1、母公司持續資金挹注，以支應營運資金需求。
2、積極拓展業務模式，包含轉售與代採購等項目，提升營收來源並優化營運結構。
3、強化成本控管，持續檢討並調整營運流程，以提升營運效率與整體績效。

