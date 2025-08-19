主動式ETF新紀錄　00982A花2日填息達陣

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

首檔配息的主動式ETF群益台灣強棒（00982A）於今（19）日早盤上攻到12.91元，花了兩天時間完成填息，00982A昨（18）日除息，每股配發現金股利0.236元，除息參考價為12.55元。

00982A首次配息金額為每股0.236元，以公告日來推算年化配息率近8%，是近期少數配息表現亮眼的台股ETF，績效表現亦是強勁，近一月上漲近13.42%，於整體台股ETF中名列前茅，且日均成交量近5.82萬張，為主動式台股ETF中最為熱絡。財富管理專家表示，00982A操作策略融合質、量化雙重選股邏輯，既挖掘成長潛力股，也鎖定強勢動能股，緊抓趨勢力求創造超額報酬契機，成立以來含息報酬近三成。

主動群益台灣強棒(00982A)經理人陳沅易表示，整體來看，今年大型資金齊力押寶AI供應鏈等少數族群，導致結構失衡，造成資金排擠效應。不過從現在往後來看，待關稅全部落地及以降息週期開始啟動後，整個台股的結構將好轉，資金有機會從單壓大型AI權值股，開始轉往降息受惠的中小型股，觀察8月以來櫃買指數的漲幅上漲5.1%，優於同期加權指數上漲3.8%的表現。中小型股可望落後補漲，可擇優布局。

