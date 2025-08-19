才宣布周休三日對抗關稅！瀧澤科今日股價「亮燈跌停」

▲瀧澤科技。（圖／翻攝自Google Maps）



記者施怡妏／綜合報導

美國關稅政策衝擊台灣各大產業鏈，台灣瀧澤科技（6609）近日宣布，實施「每周五固定休假」制度，預計執行三個月，後續將視訂單狀況再行調整，被稱讚是良心企業。財經專家游庭皓直言，工具機休假潮開始。不過股民卻不捧場，今（19）日股價打入跌停，每股報47元。

台灣瀧澤科技股份有限公司日前公告，因應景氣底迷，且受美國關稅及台弊升值等因素沖擊，本公司將自8月22日起，實施每周五休假制度，「這項調整是為養精蓄銳、秣馬厲兵，為將來景氣回升做准備。」消息曝光後，游庭皓在臉書轉發，直呼「工具機休假潮開始，等於周休三日，但調整是為了養精蓄銳、秣馬厲兵，為將來景氣回升做準備！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

網友紛紛大讚，「老闆讚！其實就是多照顧員工，增加留下來的向心力，一旦失去了，有時就回不來了」、「薪水薄了，親情厚了」、「員工可藉此進修，提升未來的可能」。雖然網友大讚，但投資人卻不買單，今日亮燈跌停。

針對周休三日是否給薪，瀧澤向《ETtoday新聞雲》指出，公司並非像外傳有薪給假，本周五（22）日起實施無薪假，共170人適用，預計暫行3個月。

瀧澤科技為日本瀧澤株式會社持股51%的台灣子公司，主要從事CNC工具機與PCB鑽孔機等產品製造與銷售。雖然該公司在近一個月內股價一度上漲19%，市值排名工具機業第八，如今面對外部風暴壓力，股價卻無法挺住，今日跌停作收，每股報47元。