瀧澤科技170人周休三日股價摜跌停！　公司駁「不是有薪放假」

▲瀧澤科技廠房。（圖／翻攝公司官網）

記者陳瑩欣／台北報導

工具機業者台灣瀧澤科技（6609）遭傳出周休三日「帶薪放假」，今（19）日股價摜跌停，在類股中表現最弱。瀧澤向《ETtoday》指出，公司並非像外傳有薪給假，本周五（22）日起實施無薪假，共170人適用，預計暫行3個月。

瀧澤科技今日開盤股價摜跌停，每股報47元，至午盤前仍未打開。公司說明，已向勞動部申請無薪假，目前適用的員工年資足夠有特休，才能配合員工需求調整給薪，而周休3日、沒有特休的員工，就是無薪假。

先前瀧澤科技已通知供應商，如果要在周五送貨前可能要問不然沒人接，想不到傳成「周休三日」，意外造成困擾。

依照瀧澤科技向勞動部通報資料，目前申請無薪假勞工為170人，約占公司312名員工的一半，由於勞動部已在8月18日核准暫行3個月，公司年底前再檢視是否延長。

「台灣的工具機在今年度都非常辛苦，主要是匯率、關稅壓力，我們也要思考如何找到更好的路，我們也是讓公司更好管理。」瀧澤科技主管指出，公司持續面對挑戰思考對策。

工具機業者觀察，台灣工具機80%產出都外銷，出口的產品中又有8至12%銷美，匯率會影響報價的關鍵，業者接單都談2個月的單，反問「你想想2個月前的台幣匯率多少？送到美國報關的關稅再剝一次皮，我單子簽了可以拒不出貨嗎？多少單子流血做口碑？」

瀧澤科技評估，無薪假是目前一時的結果，未來3個月以後才是我們目前在思考的重點，客戶選擇性很多，韓國、日本廠都有，陸廠貼牌代工都是我們的競爭對手，客戶對車床的需求若是求量不求精，對台廠就會有影響。

已實施無薪假的業者也透露，因接單不順，原本鼓勵員工休特休，但零落休假難排，所以才開始休無薪假，工具機業者中，包括台中精機等多家同類型公司去年就有無薪假通報措施，相較之下，瀧澤已較晚執行。