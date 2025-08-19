ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

桃園永慶加盟四品牌捐血請吃金色三麥！千人響應熱血爆棚

桃園永慶加盟四品牌捐血請吃金色三麥！千人響應熱血爆棚（圖／永慶房產集團提供）

▲永慶加盟四品牌桃區經管會8/11舉辦捐血活動，分別在桃園藝文廣場及中壢大全聯前廣場舉辦，總共募集1001袋熱血。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

為實踐企業社會責任、凝聚在地公益力量，永慶房產集團旗下永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產桃區經管會於8月11日聯合舉辦「2025 Together捐血」活動，於桃園藝文廣場與中壢大全聯前廣場設立兩個捐血站，總共出動5台捐血車，成功募集了1,001袋熱血，上千名民眾熱情響應，為第一線醫療體系補足關鍵能量。

今年是永慶加盟四品牌第七年在桃園地區推動捐血公益，不僅獲得民眾高度響應，也吸引企業共同加入行列。知名餐飲品牌「金色三麥」今年也加入支持，贊助1000張價值500元的餐券回饋熱血民眾，只要捐出250cc一袋可得一張，兩袋可得兩張，為大家捐血補元氣、補身體！此外，桃園市不動產仲介經紀商業同業公會理事長蕭順智亦提供280個保溫杯贈予參與捐血的民眾，愛心再加倍。

桃園永慶加盟四品牌捐血請吃金色三麥！千人響應熱血爆棚（圖／永慶房產集團提供）

▲桃園市地政局長蔡金鐘也到現場支持，號召民眾一起做公益。

桃園市政府地政局長蔡金鐘也來到桃園藝文廣場捐血現場，一同號召民眾參與，並對於永慶加盟四品牌長期投入公益的行動表示肯定。他指出，永慶加盟四品牌桃區經管會為在地公益活動出錢又出力，每一次的活動都非常用心，堪稱企業表率！近期也和地政局密切合作，攜手辦理超過50場「預防房產詐騙公益講座」，透過實際案例與專業講解，協助市民提升防詐意識，強化財產安全。

永慶不動產暨永義房屋桃區經管會長李佳樺表示，永慶集團的文化就是「分享」、「共好」，我們持續回饋、關懷在地，相信公益不是一次性的活動，而是企業長期參與、不間斷投入的責任。除了連續多年舉辦捐血活動，我們也投入資源捐助桃園多所學校的導護設備、體育設備和活動，希望能把善的影響力不斷擴大。

桃園永慶加盟四品牌捐血請吃金色三麥！千人響應熱血爆棚（圖／永慶房產集團提供）

▲許多同仁也挽起袖子參與活動，為第一線醫療體系補足能量。

有巢氏房屋桃區經管會長李瑀桐指出，每年的捐血日已成為夥伴們共同期待的重要時刻，做好事不能只靠一個人，而是大家一起來，力量才會大。台慶不動產桃區經管會長許瑛哲也分享，平時許多同仁就養成定期捐血的習慣，這一次當然也要挽起袖子、身體力行。永慶加盟四品牌在桃園市擁有近180家加盟店、超過2,800位夥伴，期盼以一群人的力量，為桃園市注入更多溫暖。

永慶房產集團以「先誠實再成交」為服務理念，在提供專業不動產服務的同時，也積極實踐企業社會責任。未來永慶加盟四品牌桃區經管會仍將持續挹注資源，透過更多具體行動與在地連結，打造充滿善意與希望的城市環境。

