防詐升級　金管會鼓勵保險業建立保戶指定聯絡人機制

記者巫彩蓮／台北報導

防詐升級，銀行陸續推出臨櫃大額交易「指定聯絡人」服務，而這項措施將推向保險業，金管會參考日本保險業推行家族聯絡網之高齡友善服務措施，鼓勵壽險業建立保險契約指定聯絡人機制，預計到年底將有11家壽險業者會上路。

為維護保戶權益，金管會參考日本保險業推行家族聯絡網之高齡友善服務措施（即保險公司透過與保戶事先約定可聯繫登記之家族成員，使其瞭解家屬保單資訊），鼓勵壽險業建立保險契約指定聯絡人機制，即要保人於投保新契約或申請保險單解約、部分提領或保單借款等契約變更業務時，得與保險公司約定未來該要保人申請保單解約、部分提領或保單借款超出一定金額之款項時，保險公司將依約通知其所指定之聯絡人，降低高齡者及失智者被金融剝削及詐騙之風險，保障該等族群之資產安全。

金管會於2024年12月間已請保險公司於辦理保單借款、解約等相關業務時，適時關懷客戶其資金用途，以避免其遭詐騙，並請保險公司適時辦理加強識詐意識之教育訓練，以強化阻詐機制。

近期再藉由鼓勵壽險業建立保險契約指定聯絡人機制，主要係為避免保戶日後遭第三人引導解約、或部分提領等重要事項，保險公司得聯繫所註記之家族聯絡人，確認申請目的與需求，進一步強化對金融消費者權益之保障，同時發揮第三人防詐、阻詐之功效，為鼓勵保險業者建立相關機制，金管會表示，未來對積極辦理保險契約指定聯絡人機制之保險公司，且有具體成效者，將納入每年公平待客評核機制加分項目，並適時予以獎勵。