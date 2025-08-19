輝達傳正為中國設計新AI晶片　外媒爆性能超越H20

▲NVIDIA。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

根據外媒路透社報導，兩位知情人士表示，輝達正為中國開發一款基於其最新 Blackwell 架構的新型AI晶片，其功能將比目前獲准在中國銷售的 H20 型號更強大。

美國總統川普上週表示，輝達晶片在中國銷售的可能性不容忽視。但消息人士指出，由於美國對給予中國過多美國AI技術存取權限存在根深蒂固的擔憂，美國監管機構還未得到保證。

消息人士稱，新晶片暫時被稱為 B30A，將採用單晶片設計，其原始運算能力可能僅為輝達旗艦 B300 加速卡中更複雜的雙晶片配置的一半。新晶片將具有高頻寬記憶體和 NVLink技術，可實現處理器之間的快速資料傳輸，這些功能也包含在基於該公司較舊的 Hopper 架構的晶片 H20 中。

未獲授權向媒體發言且拒絕透露姓名的消息人士表示，該晶片的規格尚未完全確定，但公司希望最早在下個月向中國客戶交付樣品進行測試。

輝達對此表示， 公司對路線圖的各種產品進行了評估，以便能夠在政府允許的範圍內做好競爭準備，公司提供的所有產品均經過相關部門的充分批准，並且僅用於有益的商業用途。

美國商務部沒有回應路透社的置評請求。