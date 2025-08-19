三商壽傳出售！　彭博：財顧啟動市場詢價

▲三商美邦人壽外觀。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／綜合報導

台灣金融業之間整併不間斷，外媒《彭博社》引述知情人士透露，多次資本適足率（RBC）未達標的三商美邦人壽（2867）考慮出售等選項；知情人士進一步透露，三商美邦人壽透過顧問公司尋求市場上購買其公司的初步意願，此交易案可能引起本土與外商公司的興趣。

三商美邦人壽今（19）日股價以下跌0.03元或0.57%、5.25元作收。

三商美邦人壽為台灣較小型的保險公司，該公司股價今年以來下跌16.8%，周二收盤報5.25元，市值近10億美元。

《彭博社》引述知情人士說法，三商美邦人壽亦不排除出售股權，而不是出售整個事業體的選項，且強調目前還在初步考慮階段，不一定會有實際交易發生。

對此，三商美邦人壽回應，努力積極進行次順位債之發行，及尋求可增加國內外策略聯盟機會並長期合作的應募人，也期待策略投資人的推動不是只有資金的挹注，更能夠與公司產生綜效，因此進行過程需審慎評估。

自從美國聯準會大幅升息衝擊台灣壽險業後，三商美邦人壽資本韌性多次處於監管標準的邊緣，該公司董事長因此遭減薪30%的懲罰，需要在年底前完成先前提報的資本強化計畫，且在資本適足率達法定標準並報經金管會同意前，不得新增不動產投資。同時，金管會要求公司於一個月內新增提報具體、完整且可使公司資本適足率達法定標準的資本強化計畫。

儘管三商美邦人壽對於海外企業的收購持開放態度，但是中國公司不大可能參與此交易，因為政府審批流程較為繁複且可能阻止任何機敏領域的企業併購，例如金融業與科技業。

台灣主管機關致力於提升金融業對經濟成長的貢獻度，降低對於科技產業的依賴。台灣壽險業上半年受到台幣大幅升值影響，其持有的美元資產價格減損，在那段期間，壽險業匯損一度來到5220億元台幣。

在此之前，台新金控與新光金控於7月完成整併，富邦金控則是於2022年收購日盛金控。

根據公司網站指出，三商美邦人壽創立於1993年，並於2012年掛牌上市，提供壽險、健康、意外與其他多項保險。